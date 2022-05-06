احتفالًا بعيد الفطر.. تامر عاشور يحيي حفل غنائي بالكويت في هذا الموعد

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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /695920/احتفالا-بعيد-الفطر-تامر-عاشور-يحيي-حفل-غنائي-بالكويت-في-هذا-الموعد

يحيى اليوم المطرب تامر عاشور حفلًا غنائيًا في الكويت، ضمن حفلات عيد الفطر المبارك والذى يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول، ومن المتوقع أن يحظى الحفل بإقبال جماهيري كبير.

لذا دوت الخليج يرصد لكم إحياء تامر عاشور حفل غنائي في الكويت اليوم اخر أعمال تامر عاشور وكان المطرب تامر عاشور قد طرح منذ 3 أشهر أغنية جديدة بعنوان "تملي” على حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات يوتيوب والأغنية من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، والتي حظيت بمشاهدات عالية تصل إلى 5 مليون مشاهدة. ومن الجدير بالذكر، أن علق الفنان تامر عاشور على تصريحات الملحن عمرو مصطفى الأخيرة عندما حل ضيف الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامجها حبر سري عبر شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية. تامر عاشور وعمرو مصطفى كتب الفنان تامر عاشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “النجاح يعني أعمال.. مش كتر كلام وأقول هعمل وأسوي وعايش اتريق على ده وده بقالي سنين.. التاريخ جميل مفيش شك بس بيعتمد ع الوقت يعني نقيم اللي شغالين دلوقتي لما يقعدوا نفس الزمن اللي انت قعدته ونشوف”. وأضاف: “لكن تقييم دلوقتي اسمه جهل بـ التاريخ - أ-ب ملحن يعني لازم مطرب يغني اللحن ده والا مكنتش هتبقى ملحن المطرب الأول ينجح بعد كده الملحن ينجح طبعا مفيش كلام والملحن فـ حتته والمطرب فـ حتته كل نجاح مختلف عن التاني ونادر عبد الله أعماله كلها ناجحه و شاعر كبير قوي قوي قوي كلامه تقيل كلامه خفيف نبقى نوزن ونشوف”. واستكمل تعليقه: “لكن نبذه عن أعمال نادر التقيله أواخر الشتا اليسا - تسلم - كلموها عني - اخر مقابله -تصدق بمين اليسا - بطمنك شيرين - اخيرا اتجرأت شيرين - ريحه الحبايب عمرو دياب - خلينا نشوفك عمرو دياب -واضرب ف ٢٠٠ على نفس المستوى بس البوست مش هيكفي تاريخه - بس هو مش بتاع بروبجاندا بس”. وقال أيضًا: “ومحمد رحيم مش محتاج حد يفرحه أكيد ده بابا يا عموره دراسه ومزيكا وحاجه تشرف يعني وتعطل قدامه جدا بمعمل الكيميا اللي بتتكلم عنه ده والهامي دهيمه موزع اغنيه "قولوله سماح" فنان كبير هو وادهم اخوه ومش هاجيب سيره عمرو دياب كتير بس هو الڤاترينه اللي قدمتك للناس بـ "خليك فاكرني " سنه ٩٩ يعني كان عندك ١٣ سنه حسب كلامك مع الاعلاميه اسما ابراهيم”.

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