غدا انخفاض بالحرارة وشبورة على الطرق والعظمى بالقاهرة 28 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 04:26 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء وجنوب البلاد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 17 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة.