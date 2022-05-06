الزعل بيكسر القلب.. وفاة شاب حزنا على موت خطيبته فى الدقهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 04:26 مساءً - ساعات قليلة فصلت بين وفاة خطيبين، ظلا أوفياء فى حبهما النقى لآخر نفس، حتى اغتال الموت حلمهما بأن يجتمعا فى بيت واحد يكملا فيه حياتهما سويا، فرحلت الحبيبة متأثرة بإصابتها بمرض السكرى، ولحق بها خطيبها بعد مرور 24 ساعة على وفاتها، بعد أن تحطم قلبه وقتله الحزن ألما على فراقها.

حزن كسر القلب، وموت قتل الحب.. مأساة إنسانية فريدة من نوعها شهدتها عزبة الفتح بقرية مصر الجديدة التابعة لمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية، بعد وفاة الشاب كريم أحمد شحاتة صاحب الـ24 عاما متأثرا بإصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية، حزنا على وفاة خطيبته وحبيبته دنيا محمد مصطفى التى فارقت الحياة بعد تعرضها لمضاعفات مرض السكرى.

حلما الحبيبان بأن يكلل حبهما وخطبتهما بالزواج، كانا يجهزان بيتهما ويستعدان لزفافهما بعد ستة أشهر، إلا أن القدر لم يشأ أن يجمعهما فى الحياة، ليكونا بوفائهما ونقاء حبهما عريسا الجنة، فكسر الموت حبهما بعد أن تدهورت حالة "دينا" الصحية متأثرة بإصابتها بمرض السكرى، ولحق بها خطيبها "كريم"، بعد أن أصيب بانهيار وصدمة شديدة حزنا وألما على وفاتها.

وسادت حالة من الصدمة والحزن الشديد بين أهالى القرية، بعد وفاة الشاب "كريم"، بعد ساعات قليلة من رحيل خطيبته "دينا"، إذ حضر جنازة حبيبته وتلقى عزائها، إلا أنه لم يستطع تحمل فراقها وصدمة موتها ولحقت روحه النقية بها.