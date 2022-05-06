محمد صلاح: خسرت الكرة الذهبية رغم تسجيل 40 هدفا.. والكل يريد مواجهة الريال

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 04:26 مساءً - نشرت صحيفة "سكاي سبورتس" الإنجليزية حواراً مع النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي على هامش تتويجه بجائزة رابطة النقاد الرياضيين كأفضل لاعب فى الموسم، وتعجّب محمد صلاح من دهشة البعض لصراحته وتصريحه برغبته فى مواجهة ريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا بحثًا عن الانتقام.

ويواجه ريال مدريد فريق ليفربول فى باريس يوم 28 مايو الجاري بنهائي دوري أبطال مكرر عن نسخة 2018 والتى خسرها الريدز وشهد خروج صلاح مصابًا فى الكتف خلال الشوط الأول.

واستنكر صلاح بعض ردود الأفعال حول تغريدته قائلا، "الكل فى ليفربول يتمنى مواجهة ريال مدريد مرة أخرى، ولا أعلم لماذا لا يُسمَح لنا بالحديث عن تلك الأمور، ولكنى أتحدث دون مشكلة، أردت تلك المباراة، أردت مواجهة ريال مدريد فعلا، كما أنهم فريق رائع ويمتلكون مدربا ولاعبين رائعين، عندما سألونى عن الفريق الذى أفضّل مواجهته قلت ريال مدريد بمنتهى البساطة".

وأضاف النجم المصرى، "لحظة إصابتي فى نهائي كييف شعرت بإحباط شديد، لماذا يحدث لى ذلك فى تلك المباراة تحديدًا! ولكن مع الوقت تناسيت ما حدث".

وعن الكرة الذهبية قال صلاح، "فى العام الماضي خسرت الكرة الذهبية رغم تسجيلي 40 هدفًا ولكن هذه المرة أرقامى عالية للغاية، وفزنا بالفعل بلقب وأعتقد لو فزنا بالدوري ودوري الأبطال، فسيكون الأمر مثيرًا لمعرفة هوية الفائز هذا العام، كما أننى أرى أن هذا أفضل موسم لى منذ قدومى إلى ليفربول، أرقام الأهداف والصناعة عالية، والفرص التي خلقتها كذلك هي الأعلى في الدوري الإنجليزي".

وتابع صلاح، "أتطلع لتحطيم رقم قياسي صغير هنا أو هناك لإبقاء ذهنى مشغولًا بما أقدمه، أعمل على أن تدفعنى الرغبة فى تحطيم تلك الأرقام، أشعر بالجوع دومًا لتحقيق مزيد من الإنجازات".

ونشرت صحيفة "صن" الإنجليزية إحصائية عن اللاعبين الأكثر تأثيرا مع أنديتهم فى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وبالطبع جاء النجم المصري محمد صلاح اللاعب الأكثر تأثيرا مع ليفربول، حيث يتصدر قائمة هدافي فريقه ومسابقة الدوري الإنجليزي بشكل عام برصيد 22 هدفا.

وقالت الصحيفة، إن محمد صلاح سجل 26% من أهداف ليفربول هذا الموسم، فيما جاءت نسبة الـ78% الآخرين بأقدام لاعبي الريدز زملاء صلاح فى الفريق.

كما يعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأكثر تأثيرا مع مانشستر يونايتد هذا الموسم بعدما سجل 18 هدفا، بنسبة 32% من أهداف الشياطين الحمر فى مسابقة البريميرليج هذا الموسم.

أما اللاعب الأكثر تأثيرا مع فريقه رغم أنه سجل 10 أهداف فقط، فهو تيمو بوكي هداف نورويتش سيتي الهابط لدوري الدرجة الأولى الموسم المقبل بنسبة 45 %.

كما يتصدر الثنائي رياض محرز وكيفين دي بروين قائمة اللاعبين الأكثر تأثيرا مع المتصدر مانشستر سيتي، بعد أن سجل كلا منهما 11 هدفا بنسبة 13 %.

وحصد النجم المصرى محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزى، جائزة لاعب العالم المقدمة من رابطة الكتاب الإنجليز، وذلك للمرة الثانية في مسيرته، بعد أن حصدها عام 2018 في موسمه الخرافي مع الريدز.

وحصل محمد صلاح على 48% من الأصوات متفوقًا على نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروين، وكذلك نجم وست هام يونايتد ديكلان رايس، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث في الاستطلاع، ليحقق الجائزة للمرة الثانية في مسيرته.