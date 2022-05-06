قبل انطلاق الامتحانات.. تفاصيل عقوبات الغش أو الشروع فيه

جدة - نرمين السيد - وتذكيرا للطلاب الذين يدفعهم التوتر والخوف من الامتحانات للتفكير فى حيل تساعدهم على الغش طمعاً فى الحصول على درجات مرتفعة، يقدم "دوت الخليج" لهم تفاصيل القانون رقم 205 لسنة 2020، فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى أقره رئيس الجمهورية ونشرته الجريدة الرسمية بتاريخ 14 ديسمبر 2020، بعد إقراره من مجلس النواب فى شهر أغسطس من نفس العام، وتسرى أحكامه على العام الدراسى الجارى 2021 - 2022.

عقوبة ثبوت نشر أو إذاعة الامتحانات: حبس حتى 7 سنوات وغرامة حتى 200 ألف جنيه

ووفقا للمادة الأولى من القانون فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أى نظم تقييم فى مراحلة التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، مع عدم الإخلال بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، أو أى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر.



عقوبة الشروع فى الغش: حبس حتى سنة وغرامة حتى 50 ألف جنيه

ويعاقب على الشروع فى ارتكاب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الحرمان من الامتحانات

وفى حالة الغش يحكم بحرمان الطالب الذى ارتكب غشا أو شروعا فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين، من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبا فى جميع المواد، وفى حالة الامتحانات المعادلة التى تقدمها المدارس الدولية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصرى دورين متتاليين.

وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.



عقوبة حيازة أدوات تساعد على الغش

ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أو أيا من الأجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة فى ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون، وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

وزير التعليم: امتحانات هذا العام ستكون عادلة بشكل غير مسبوق

بدوره قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن وزارة التربية والتعليم اتخذت العديد مت لإجراءات هذا العام للسيطرة على الغش والتحايل والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مؤكدا أن امتحانات هذا العام ستكون عادلة بشكل غير مسبوق.

وأضاف شوقى، بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاث، اتخذت الوزارة عدة قرارات تمثلت فى منع الطلاب من اصطحاب الكتاب المدرسى إلى داخل اللجان الامتحانية وتعويضهم بتسليمهم كراسة مفاهيم تتضم كل ما يحتاجونه للإجابة على الأسئلة من: مفاهيم، صور، خرائط، قوانين وغير ذلك، تكون أكثر عمقا بالنسبة لطلاب الثانوية العامة عنها بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثانى، إضافة إلى منع طلاب الثانوية العامة من اصطحاب أجهزة "التابلت" إلى داخل اللجان نظرا لعقد امتحاناتهم ورقيا.

أما طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الذين يؤدون الامتحانات ورقيا بنسبة 30% للإجابة على الأسئلة المقالية، وإلكترونيا بنسبة 70% للإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد، فقال الوزير، إن منصة الامتحان الإلكترونية الجديدة Swift Assess، مصممة خصيصا لمواجهة الغش، حيث يخرج الطالب من الامتحان فور محاولته تقسيم الشاشة أو "تهكير" التابلت" للوصول لمصادر معرفية أو التواصل مع أى شخص، وفى حال ضبط أى طالب يفعل هذا يجرى تحرير محضر بواسطة مسؤولى التطوير التكنولوجى والشؤون القانونية بالمدرسة، ويعتبر الطالب راسب فى المادة بعد إقرار المحضر.



وقال الوزير، إنه لا يتبقى سوى حيل الطلاب لدخول الامتحانات مصطحبين الهواتف الخاصة بهم، أو سلوك الطلاب داخل اللجان ومحاولتهم الغش بين بعضهم البعض، موضحا أنه فى هذا الصدد تبذل وزارة التربية والتعليم جهودا كبيرة بالتعاون مع وزارة الداخلية وجهات أخرى لإحكام السيطرة على اللجان والتعامل معه بشكل أكثر صرامة، موجها مديرى المديريات التعليمية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة فى المدارس الخاضعة لإشرافهم لمواجهة الغش، مؤكدا أن مصداقية الامتحانات ترتبط بشكل مباشر بمنع الغش وأن ثقافة المجتمع المتعلقة به لا بد أن تتغير.

أما بالنسبة للجان المعروفة بالشغب، مثل مدارس أولاد طوق وعبد الحميد رضوان فى سوهاج، وأولاد صقر بجهينة، وسفلاق بساقلتة وغيرها، والتى يععد عليها الغش الإجبارى فى تحد لوزارة التربية والتعليم، قال الوزير إن إجراءات للسيطرة على هذه اللجان لكن دون إعلان.

واعتبارا من غدا السبت الموافق 7 مايو 2022، تنطلق امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية فى لجان مراقبة ومؤمنة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما يبدأ الطلاب المصريون فى الخارج "أبناؤنا فى الخارج" بجميع الصفوف، امتحاناتهم التى يؤدوها إلكترونيا عبر منصة خاصة بوزارة التربية والتعليم.

ويؤدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، اختبارا تدريبيا على استخدام أجهزة التابلت فى الامتحانات، تزامنا مع أدائهم الامتحانات فى المواد التى لا تضاف للمجموع، حيث يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى الامتحان فى مادة الأحياء، السبت، بينما يؤدى طلاب الصف الثانى الامتحان فى مادة الرياضيات يوم الأحد.