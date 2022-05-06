قرارات الأوقاف.. مظاهر تعود للحياة فى مساجد مصر (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح قرارات وزير الأوقاف التى أعلنها اليوم الجمعة. ويأتى ذلك فى إطار الدور التثقيفى والتنويرى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، والتوعية بقضايا الدين والمجتمع التى تسهم فى بناء الإنسان، وغرس القيم الإيمانية الصحيحة، وبحضور الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، ولفيف من قيادات الوزارة، وجمع غفير من المصلين.

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