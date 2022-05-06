استراتيجية حقوق الإنسان.. توجيهات رئاسية تتوج المنظومة (إنفوجراف)

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وفى وقت سابق أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن حوار سياسى مع التيارات الحزبية والشبابية بلا استثناء، فى إطار التوجيهات المستمرة التى تتوج المنظومة الجديدة، من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن تم الإفراج مؤخرا عن 986 نزيلاً بمناسبة عيد الفطر، وكان من أبرز المفرج عنهم هيثم البنا، ووليد شوقى، وحسن البربرى، وهانى جريشة.
ومن المقرر إعادة المفرج عنهم لأعمالهم قبل الحبس ودمجهم فى الحياة العامة.
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