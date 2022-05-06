استراتيجية حقوق الإنسان.. توجيهات رئاسية تتوج المنظومة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى، حيث أطلقت اللجنة استمارة تقديم طلبات الإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا وذلك عبر الموقع الإلكترونى لـ المؤتمر الوطنى للشباب.





وفى وقت سابق أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن حوار سياسى مع التيارات الحزبية والشبابية بلا استثناء، فى إطار التوجيهات المستمرة التى تتوج المنظومة الجديدة، من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

جدير بالذكر أن تم الإفراج مؤخرا عن 986 نزيلاً بمناسبة عيد الفطر، وكان من أبرز المفرج عنهم هيثم البنا، ووليد شوقى، وحسن البربرى، وهانى جريشة.

ومن المقرر إعادة المفرج عنهم لأعمالهم قبل الحبس ودمجهم فى الحياة العامة.