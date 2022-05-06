إيقاف القطارات بين الجيزة وأبو النمرس.. السكة الحديد تصدر بيانا مهما

جدة - نرمين السيد - وأوضحت "سكك حديد مصر" فى بيان اليوم الجمعة، أن إيقاف حركة القطارات سيكون من الساعة الثانية صباحا وحتى الساعة الخامسة صباحا اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 2022/5/8 وصباح يوم الإثنين الموافق 9 مايو 2022 ولمدة ساعة واحدة فقط صباح يوم الثلاثاء الموافق 2022/5/10 من الساعة الثانية وحتى الساعة الثالثة صباحا.

وأشارت الهيئة إلى أن للتيسير على جمهور الركاب المتجه لمحطة القاهرة أو محطة الجيزة فستوفر الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى أتوبيسات بمحطة الحوامدية لنقل الركاب لمحطتى الجيزة والقاهرة خلال تلك الفترة وبذات تذكرة القطار الوارد بها دون دفع أى أجرة.

واعتذرت الهيئة لجمهور الركاب عن وقف حركة القطارات خلال تلك الفترة.

ويأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة للارتقاء بمرفق النقل ورفع كفاءة الطرق والكبارى، ونظرا للأعمال الجارى تنفيذها لرفع كفاءة وتوسعة الطريق الدائرى بمنطقة المنيب لزيادة السعة الاستيعابية والسيولة المرورية عليه بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكبارى.