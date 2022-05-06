محافظ الإسكندرية يوجه بالتصدى لأى محاولات للبناء المخالف وإزالتها

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة وتكثيف حملات التصدى لأى محاولات للبناء المخالف أو التعدى على الأراضى الزراعية وإزالتها فى المهد، مع اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.





ووفقا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية اليوم، شن حى المنتزة أول حملة لإزالة أعمال بناء مخالف لفتح ودمج محلين بشارع محمد فريد، حيث تم إيقاف الأعمال والتحفظ المعدات.

كما قام الحى بحملة بالتنسيق مع وحده التدخل السريع بالمحافظة، توجهت إلى عزبة الشركة، وتم خلالها فك شدة بالدور الثانى علوى بالكامل وإزالة شدة خشبية بجوار مدرسة الشيخ محمد الغزالى خورشيد الدور الثانى علوى وتم فكها بالكامل، وخلال المرور الميدانى بالحى تلاحظ أعمال شده خشبية بمنطقة المراغى شارع الجامع، كما تم فك شدة خشبية بشارع الرحمة رقم 3.

ونفذ حى شرق حملة إزالة موسعة بمنطقة خورشيد القبلية الطريق الزراعى بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة، وخلالها تم إزالة مخالفات البناء على هيئة بناء أسوار والتحفظ على 2 طن أسمنت وغيرها من الأدوات المستخدمة فى البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما تم فحص البلاغ الوارد بشأن وجود بناء مخالف فى عزبة الموظفين، حيث اتضح وجود شروع فى بناء مخالف بالطابقين الرابع والخامس، وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة، تم حل الشدة الخشبية بالكامل وتخريب الأعمدة والتحفظ على كمية من الخشب.

وقاد محمد عبد الله رئيس حى العامرية أول حملة إزالة بناء مخالف فى المهد بمنطقة عبد القادر قبلى مصرف غرب النوبارية خلف مصنع أمعاء زهرة الياسمين عبارة عن سملات وأعمدة وسور محيط بقطعة أرض على مساحة نحو 500 متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

ونفذت المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب حملة لإزالة أعمال مخالفة بدون ترخيص بمحل بشارع أم السلطان بالورديان، حيث تم إيقاف الأعمال المخالفة والتحفظ على الأدوات وتم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.