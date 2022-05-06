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‎تداول فيديو يكشف تعدي بلطجي على مسن بالدقهلية

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دينا سمير 0 تبليغ

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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695928/تداول-فيديو-يكشف-تعدي-بلطجي-على-مسن-بالدقهلية

كشف فيديو تداوله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي توتير، قيام أحد الأشخاص بالتعدي على مُسن بسلاح أبيض بقرية ميت الرومي التابعة لمركز دكرنس في محافظة الدقهلية

دوت الخليج

وأوضح النشطاء إلى أن الشخص المعتدى مسجل خطر ودائم التعدى على المواطنين. وظهر في الفيديو الذي رصدته كاميرات المراقبة بالمنطقة وتداولوه رواد التواصل الاجتماعى على تويتر رجل مسن يقف في وسط الشارع ويتجه إليه شخصًا آخر ممسكًا في يده سلاحًا أبيض حيث قام هذا الشخص بالتعدى عليه وسط الشارع. 

الجانى يعرف بأعمال الشغب ودائم الاعتداء على المواطنين

وأكد متداولو الفيديو، أن الجانى يدعى أحمد شادى والمسن يدعى أحمد أبو حلاوة ويبلغ من العمر ٦٤ عاما ويعمل نجار مضيفين أن الجانى يعرف بأعمال الشغب ودائم الاعتداء على المواطنين. وأضافوا، أن البلطجي هدد المسن أمام الجميع بأن المرة المقبلة سيضربه بالنار مهددا أسرته كلها مشيرين إلى أن المسن قام بتحرير محضر شرطة بالواقعة مطالبين بسرعة القبض عليه.   

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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