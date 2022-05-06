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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695922/غدا-بدء-امتحانات-الفصل-الدراسي-الثاني-لطلاب-صفوف-النقل

تبدأ غدا السبت 7 مايو، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2021-2022، لطلاب صفوف النقل على مستوى الجمهورية، وفقًا لجداول الامتحانات المعتمدة من المحافظين، مع الإلتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

دوت الخليج

بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في وقت سابق، الكتاب الدوري بشأن ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021-2022؛ لتوحيد الإجراءات والحفاظ على الساسية العامة للمنظومة التعليميةى، وحرصًا على تنظيم أعمال الامتحانات لطللاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة، وطلاب شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي.

امتحانات نهاية العام 2022

ونص الكتاب الدوري، على التزام جميع مديريات التعليم بالمواعيد الواردة بالخطة الزمنية للعام الدراسي الثاني 2021- 2022، لامتحانات صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي، والتي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وعدم عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، وتلغى جميع الجداول الامتحانية التي تم إعدادها قبل المواعيد المحددة بالخريطة الزمنية.

كما أكد الكتاب على استمرار المناهج الدراسية طبقًا لخطة توزيع المناهج المعتمدة من السلطة المختصة، والالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل مادة.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمرحلة الابتدائية والإعدادية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول الإعدادي العام والرياضي، والنقل الإعدادي المهني، ستبدأ غدصا السبت الموافق 7/5/2022، وحتى الخميس الموافق 12/5/2022 ولمدة 6 أيام.

أما امتحانات الصف الرابع الابتدائي، فمن المقرر أن تبدأ يوم الأحد الموافق 8/5/2022 وحتى الخميس 12/5/2022 ولمدة 5 أيام، وتبدأ امتحانات النقل للتعليم الفني، يوم الثلاثاء الموافق 10/5، وحتى الخميس الموافق 26/5، ولمدة 15 يومًا.

وتبدأ امتحانات الصف الخامس والسادس الإبتدائي والثاني الإعدادي العام والرياضي، تبدأ من السبت الموافق 14/5 وتنتهي امتحانات النقل الابتدائي 18/5، والثاني الإعدادي ينتهي 19/5.

أما عن امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والإعدادية المهنية، فقد أوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنها سوف تبدأ يوم السبت الموافق 21/5، إلى الخميس الموافق 26/5 ولمدة 6 أيام.

وبدأت المدارس المختلفة بالمحافظات، استعدادها لاستقبال الطلاب، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، كذلك تطهير المدارس والتأكد من توافر سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات وسط أجواء مناسبة.