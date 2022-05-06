برعاية وزيرة التضامن.. «مودة» ينفذ ورش عمل تفاعلية بالبحر الأحمر

وعلى مدار 3 أيام تدريبية، ناقش المشاركون من الشباب المقبل على الزواج مجموعة مختلفة من المعلومات والمهارات والأدوات التى تساهم فى تماسك الكيان الأسرى، بدءا من مفهوم وأهداف الزواج - معايير وأسس اختيار شريك الحياة - العوامل الثقافية والنفسية والاجتماعية المتعلقة بتكوين الاسرة، مهارات التواصل وحل المشكلات الأسرية وادارة الغضب، كما تناولت التدريبات تدعيم المحاور المختلفة الخاصة بمناهضة ظاهرة العنف الأسرى، ودراسة أهم الصور المتعلقة به وآثاره على الاسرة والمجتمع.
وفى السياق نفسه، ناقش المشاركون خلال التدريب أهم أسس التربية الإيجابية، وفى الجوانب الصحية المتعلقة بالحياة الأسرية، تناولت التدريبات مفاهيم مختلفة متعلقة بتنظيم الأسرة ومنافعها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وأهمية إجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، والآثار الايجابية المترتبة على المباعدة بين الولادات، وآليات الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، وطرق التعامل مع الاطفال من ذوى الإعاقات المختلفة.
كما تناولت المحاور التدريبية أهم القيم الإنسانية، والمفاهيم الدينية والشرعية المتعلقة بالزواج، وكيفية تدعيم تلك القيم بداخل الأسرة، وتأتى تلك التدريبات ضمن منظومة تطوير الدليل التدريبى التفاعلى الخاص بمشروع مودة، وتعزيز جميع المفاهيم المتعلقة بمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعى، ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة ومناقشة محتلف القضايا المتعلقة بهم فى مختلف الفعاليات الخاصة بالمشروع.
وقد عبر المشاركون عن تجربتهم التدريبية بتعليقات ايجابية حيث قال أحد المشاركين إن التدريب قد ساهم فى تشكيل وعى مختلف لديه حول مختلف القضايا المتعلقة بالزواج، وأنه سيسعى لمشاركة خطيبته فى وضع أسس مشتركة تقوم عليها حياتهم الأسرية، فيما أبدت إحدى المشاركات فى التدريب أن المحتوى المقدم على مدار ثلاثة أيام تدريبية قد ساهم فى تعزيز مجموعة مختلفة من المهارات الحياتية والتى قد تحسن من قدرتها على التعامل مع الآخرين.
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