وجاءت النصائح التى وجهتها وزارة التربية والتعليم للطلاب كالتالى:
- احصل على قسط كاف من النوم قبل يوم الامتحان، حتى تكون هادئا وقدرتك على التركيز عالية أثناء الامتحان.
- ضع ساعة أمامك عند بدء الامتحان، حتى تقسم وقت الإجابة على الأسئلة، حتى لا تتوتر إذا فوجئت بقرب انتهاء الوقت ولديك عدد من الأسئلة لم تجب عليها.
- ابدأ بالإجابة على الأسئلة السهلة أولا، حتى تضمن الدرجات وترتفع تثقتك فى إنهاء الامتحان والإجابة على جميع أسئلته.
واعتبارا من غدا السبت الموافق 7 مايو 2022، تنطلق امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية فى لجان مراقبة ومؤمنة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
كما يبدأ الطلاب المصريون فى الخارج "أبناؤنا فى الخارج" بجميع الصفوف، امتحاناتهم التى يؤدوها إلكترونيا عبر منصة خاصة بوزارة التربية والتعليم.
ويؤدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، اختبارا تدريبيا على استخدام أجهزة التابلت فى الامتحانات، تزامنا مع أدائهم الامتحانات فى المواد التى لا تضاف للمجموع، حيث يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى الامتحان فى مادة الأحياء، السبت، بينما يؤدى طلاب الصف الثانى الامتحان فى مادة الرياضيات يوم الأحد.
ومؤخراً أطلقت قناة "مدرستنا"، تطبيق "مدرستنا بلس" الإلكترونى، على الهواتف المحمولة، ويقدم محتوى تعليمى للطلاب فى جميع المراحل الدراسية، ويمكن تحميله من خلال الراوبط التالية:
- على نظام الأندرويد، اضغط هنا bit.ly/3uW48Wk
- على نظام IOS، اضغط هنا apple.co/3ulN4Kb
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ابدأ بالأسئلة السهلة.. نصائح مهمة من «التعليم» للطلاب قبل الامتحانات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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