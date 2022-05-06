التشطيبات النهائية لمحطة مترو ماسبيرو (صور)

جدة - نرمين السيد - نشرت الهيئة القومية للأنفاق على صفحتها الرسمية بموقع (فيسبوك)، اليوم الجمعة، التشطيبات النهائيه لمحطة ماسبيرو ضمن أعمال الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو





ويبلــغ طـول المرحلة الثالثة للخط الثالث 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة (8 نفقية + 5 علوية + 2 سطحية) وسيــتم تنفيــذها على 3 أجزاء كالآتى: الجزء الأول 3A: بطول 4 كم وتشتمل على 4 محطـات نفقية (ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازى – الكيت كات). الجزء الثانى 3B: بطـول 6.6 كـم وتشتمـل علـى محطة نفقيـة (السـودان) + 4 محطات علوية (إمبابة – البوهى – القـومية العربيـة – الطـريق الدائـرى) + محطة سطحية (المحطــة النهائية عنــد محــور روض الفرج). الجزء الثالث 3C: بطـول 7.1 كم وتشتمــل على 3 محطات نفقيـة (التوفيقية – وادى النيل – جامعه الدول) + محطة علوية (جامعه القاهرة) + محطة سطحية (بولاق الـدكرور).

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