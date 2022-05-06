أورنج orange تكشف طريقة تحويل خطك بنفسك رقمك.. مجانًا

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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /695914/أورنج-orange-تكشف-طريقة-تحويل-خطك-بنفسك-رقمك-مجانا

يتساءل الكثيرون عن طريقة التحويل لخط أورنج orange من أي شركة اتصالات آخري فيتردد تساؤل "إزاي أحول أورنج orange بنفس رقمي"، ويوضح دوت الخليج كافة التفاصيل للتحويل لشركة أورنج orange والشروط المطلوبة.

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