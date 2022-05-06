انت الان تتابع تفاصيل خبر الصور الأولى لـ استعداد بسنت شوقي لزفافها على محمد فراج حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /695911/الصور-الأولى-لـ-استعداد-بسنت-شوقي-لزفافها-على-محمد-فراج

تصدر حفل “الحنة” لبسنت شوقي وحمد فراج أمس التريند، وذلك نطرًا لتميزه بشكل كبير، والذي كان على الطراز اليوناني بملابس وديكورات يونانية إغريقية على البحر بمنطقة سهل حشيش في الغردقة، ويتم اليوم الأستعداد لحفل الزفاف.

لذا دوت الخليج يرصد لكم الصور الأولى لـ بسنت شوقي من استعدادات حفل زفافها على محمد فراج

زفاف بسنت شوقي ومحمد فراج

وتستعد الفنانة بسنت شوقي لحفل زفافها الذي من المقرر إقامته اليوم الجمعة الموافق 6 مايو، وسط حضور كبير من الأهل الأصدقاء المقربين، الذين يحرصون على مشاركة النجمين فرحتهما في هذا اليوم المميز.

ومن الجدير بالذكر، أن علق الفنان الكوميدي محمد سلام بشكل طريف على حفل حنة الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي الذي أُقيم مساء يوم أمس، وقال سلام في مقطع فيديو هنأ فيه العروسين: "أنا مش فاهم بجد والله، امال اللي أنا حضرته دا كان ايه معلش.. معلش يا بسنت معلش يا فراج اللي أنا حضرته دا كان ايه؟! ألف مبروك طبعًا".

تصريحات محمد فراج وبسنت شوقي حول علاقتهما

على الصعيد الآخر، تحدث الفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي عن ألاشياء التي يمكن أن تدمر علاقتهم وأجمع الثنائى على الخيانة، وأكدت بسنت أنها يمكن أن تسامح بعد مرة واحدة لكنها يمكن أيضا أن تهدم الخيانة حياتها.

وقالت بسنت شوقي خلال برنامج «ABtalks»، الذي يقدمه الاعلامي أنس بوخش ويذاع عبر قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب: «الخيانة مش هقدر أعدايها، لانها مش محطوطة اصلا في دماغها، فالخيانة لو جت هتلطشني جامد فهتكسر العلاقة».

وأكدت: «ممكن الراجل اوالست يرجعوا لبعض بعد الخيانة، بس لو عرفوا غلطتهم، ولو نجح في كسب ثقة الطرف التاني، لكن تاني مرة دي اللي هتبقى صعبة، بس بشرط أن الخاين يعمل اللي الطرف التاني يقوله عليه».

وتابعت: «الستات بتبقى متعودة أن الرجالة مبصبصين وكدة فعادي ترجعله».

محمد فراج: الخيانة فعل قذر وبيدمر الثقة

وأضاف محمد فراج قاىلا: «فيه ناس لا يمكن تقبل الخيانة، بس فيه ناس بتقبل الفرص، لكن المشكلة الكبيرة إن دا لو حصل بعد حاجة حلوة بنينها مع بعض فدي كارثة، ويبقى ربنا بيحبك لو صلحتك، لأن انت دمرت ثقة بفعل قذر، وفي كل الأحوال الخيانة مش مقبولة».

واختتم فراج حديثه عن الخيانة: «مش عارفة ممكن أقبلها ولا لا، لاني مش بنسى خالص، وأما بعيش الحاجة بعيشها بكل جوارحي، وكل حاجة بتاخد وقتها زيادة عن اللزوم فيتأثر فيا بالسلب أو الايجاب».