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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /695909/المصرية-للاتصالات-we--آخر-موعد-لدفع-فاتورة-التليفون-الأرضي-خلال-أيام

أعلنت المصرية للاتصالات we عن آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2022 يوم 15 مايو الجاري أي لم يتبقى سوا 9 أيام قبل تطبيق غرامة فاتورة التليفون الأرضى من المصرية للاتصالات we على المتأخرين. ويمكن الدفع عبر موقع المصرية للاتصالات أو فروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية، وهو مايوضحه دوت الخليج في السطور التالية.

استعلام فاتورة التليفون الأرضي يمكن معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال الدخول علي موقع شركة وي WE المصرية للاتصالات من خلال الخطوات الآتية: دفع فاتورة المصرية للاتصالات يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات we من خلال الآتي: فروع السنترالات المصرية للاتصالات وي

فروع فوري ومصاري وخدماتي.

موقع المصرية للاتصالات أونلاين.

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