انت الان تتابع تفاصيل خبر حب عمري.. حمو بيكا يتغزل في زوجته بصورة جديدة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /695900/حب-عمري-حمو-بيكا-يتغزل-في-زوجته-بصورة-جديدة

نشر مؤدي المهرجانات حمو بيكا عدة صور له بحصبة زوجته من أمام الطائرة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، ووجه لها رسالة رومانسية، وتفاعل الجمهور مع صورهم بشكل كبير.

دوت الخليج يرصد لكم صور حمو بيكا مع زوجته من أمام الطائرة

حمو بيكا وزوجته أمام الطائرة

وعلق حمو بيكا على الصور التي نشرها برفقة زوجته عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، قائلًا: “حب عمري”.

ومن الجدير بالذكر، أن روج مؤدي المهرجانات حمو بيكا لمهرجان جديد له بعنوان “خارج النطاق” بالتعاون مع مؤدي المهرجانات علي قدورة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام عن طريق نشر مقطع صغير منها.

استغاثة حمو بيكا

فاجيء مؤدي المهرجانات حمو بيكا متابعيه وجمهوره باستغاثته عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بعدما تم الإقرار بإيقافه عن الغناء، الأمر الذي أصابه بحالة منن الحزن دخل على إثرها المستشفى.

وكتب حمو بيكا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “جماعة ياريت نفهم ان انا موجوع و تعبان ، كفاية تنـمر عليا ، اتنـمر عليا مرة و اتنين و تلاتة و لسه فيه ناس بتتنمر عليا .. بتتنمروا عليا لحساب مين ؟!”.

وأضاف: “أنا بني آدم زي زيكم و الله .. الاستاذ هاني حضرتك كنت في ندوة و اتنـمر عليا و انت اخويا الكبير و انا مسامح و الله بس كفاية بالله عليك ،، انا اه مش بعرف اقرا و اكتب بس ربنا خلقلي قلب احس بيه ، كفاية تجرحوني ، مش كل واحد يبقى عنده سلطة يتحكم في البشر ؟!”.

واستكمل كلامه: “انا 5 سنين بعاني و بعافر بس هما شايفين ان احنا مبسوطين و فرحانين ، لا انتوا اللي مبسوطين و انتوا اللي معاكم و معاكم كتيييير و عندكم كتيييير بس عمرنا ما بصينالكم .. هو ليه لما يكون معايا حاجه حد يبصلي فيها و عايز يأخدها ؟!”.