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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /695897/محافظ-سوهاج-يعلن-موعد-بدء-تطبيق-المواعيد-الصيفية-لفتح-وغلق-المحال-العامة

كشف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، عن البدء في تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة، وذلك بداية من غد السبت الموافق ٢٠٢٢/٥/٧، وفقا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة السيد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين .

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وقال محافظ سوهاج أن مواعيد فتح المحال والمولات التجارية يوميًا ستكون من الساعة 7 صباحا، وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا.

فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية

و تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا، وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار ٢٤ ساعة. وأشار محافظ سوهاج أن مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا تكون من الساعة 8صباحًا، وتغلق الساعة 7مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية ئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة .

محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران

ولفت "الفقي" أنه تُستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.