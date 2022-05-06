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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /695913/بعد-عودة-الحياة-لطبيعتها-الموعد-الجديد-لفتح-وغلق-مساجد-الأوقاف

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، افتتاح المساجد أمام المصلين من الساجدين والراكعين والذاكرين، مع عودة دروس العلم وذلك على مدار اليوم.

دوت الخليج

الموعد الجديد لفتح وغلق مساجد الأوقاف

وأضاف في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم، بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، أنه لن يتم غلق المساجد إلا بعد صلاة العشاء، وستعود المساجد إلى عادتها الأولى من فتحها في التاسعة صباحًا إلى ما بعد صلاة العشاء وصلاة الفجر، مع عودة الدروس ومقارئ القرآن الكريم وتكثيف ما كان قائمًا قبل الغلق ، وسيتم تعميم ذلك على جميع مساجد مصر بإذن الله تعالى.

وأكد أن أن هذا من فضل الله سبحانه فله الحمد وله الشكر، في هذا البلد الطيب أهله، البلد المؤمن أهله، المحب لدينه ووطنه ، سائلًا الله (عز وجل) أن لا يكتب علينا غلق المساجد مرة أخرى.

وأكد وزير الأوقاف أن تحري الحلال واجب كل مسلم وأن من عرف بركة الحلال وقيمة الحلال وتحري الحلال لم تمتد عينه إلى الحرام أبدًا، ولم يلتفت إليه مهما كان كثيرًا، لأن الحلال فيه بركة في النفس والمال والولد ، وراحة للضمير وهدوء البال وباعث على السكينة والطمأنينة، أما المال الحرام - نعوذ بالله منه - فهو سم في القلب في الدنيا ، ونار في الآخرة وفي هذا يقول الشاعر: جـمع الحرام على الحلال ليكثره دخــل الحرام على الحلال فبعثره