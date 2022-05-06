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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /695908/الآن-رابط-تسجيل-قراءة-الغاز-المنزلي-بتروتريد-وطرق-السداد-مايو-2022

بدأ المواطنون مع بداية شهر مايو الجاري 2022، البحث عن رابط تسجيل قراءة الغاز المنزلي بتروتريد؛ لدفع فواتير الغاز الخاصة بهم، والذي بدأ التسجيل به منذ الأحد الماضي 1 مايو، ويستمر حتى 20 من الشهر ذاته، وفقًا لما أعلنته شركة بتروتريد، إحدى الشركات التابعة لوزار ة البترول والثروة المعدنية.

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بدء تسجيل قراءة الغاز المنزلي بتروتريد 2022

أطلقت شركة بتروتريد، إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، تطبيقًا جديدًا للهواتف لتسجيل قراءة الغاز المنزلي بواسطة كاميرا الهاتف، تسهيلًا على المواطنين، حيث تسجل الكاميرا قراءات العدادات وتنقلها مباشرة لقاعدة بيانات العملاء ومعرفة قيمة الفاتورة.

ويوفر التطبيق عدة طرق لسداد الفواتير، منها البطاقات الائتمانية والمحافظ الإلكترونية والحكومية المختلفة على مستوى الجمهورية، تسهيلًا على المواطنين وكإجراء وقائي احترازي منذ جائحة «كورونا» لمنع دخول العاملين للمنازل لتسجيل القراءة.

وتحث شركة بتروتريد للغاز الطبيعي، عملائها، على تسجيل القراءة أولًا بأول على مدار شهر مايو حتى يوم 20؛ لمنع تراكم القراءات والفواتير، الأمر الذي يؤدي لمضاعفة قيمة الفاتورة في الشهر المقبل.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد لشهر مايو 2022

يمكن للمواطنين الدخول إلى رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد لشهر مايو 2022 من هنا.

أو من خلال الموقع الرسمي لشركة بتروتريد من هنا .

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر مايو 2022

تهيب شركة بتروتريد للغاز الطبيعي، بالمواطنين، استمرار تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي حتى يوم 20 مايو 2022؛ لعدم تراكم الفواتير، ويمكن تسجيل قراءة عداد الغاز كالآتي: - إبلاغ القراءة عن طريق رقم التليفون الأرضي المخصص لكل فرع، والمتاح على الموقع الإلكتروني للشركة، من خلال الرابط الرسمي لشركة بتروتريد. - تسجيل قراءة عداد الغاز من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة. https://www.petrotrade.com.eg/web/ - التسجيل من خلال تطبيق الموبايل الذي أتاحته الشركة لعملائها، ويمكن تحميله من الموقع الرسمي. - الإبلاغ من خلال مركز الاتصال المركزي على الرقم المختصر 1122. - يمكنك تسجيل قراءة العداد من خلال فروع شركات الخدمات البترولية على مستوى المحافظات. - خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على الرقم 5727، ومن أي خط أرضي على الرقم 09000727.

طرق دفع فاتورة الغاز المنزلي بتروتريد لشهر مايو 2022

1- يمكن سداد الفواتير من خلال أي فرع من فروع الشركة تسجيل القراءات. 2- الدفع خلال بوابة بنك مصر بأي كارت خصم أو ائتمان «فيزا ـ ماستر كارد ـ ميزة». 3- منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية «فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن». 4- من خلال تطبيق بيتروميتر. 5- مكاتب البريد المصري. 6- محفظة فون كاش البنك الأهلي، وبنك مصر.