محمد صلاح: أنا مش مهاجم.. وننافس السيتي على اللقب حتى النهاية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 02:23 مساءً - تحدث محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، عن وصفه دائماً بـ"المهاجم" ورفض النجم المصرى ذلك الأمر، وذلك على هامش حصوله على جائزة أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي من اتحاد الكُتاب الصحفيين عن الموسم الحالي 2021 / 2022 .

محمد صلاح هو هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 22 هدفا، ووصل إجمالي أهدافه مع ليفربول في جميع البطولات المحلية والقارية إلى 30 هدفا.

ونقلت صحيفة "ميرور" تصريحات النجم المصري التي قال فيها، "لست مهاجمًا لأنني ألعب فى مركز الجناح، الأمر مختلف تمامًا والكثير من الناس يحسبونني كمهاجم، لكن لا يجب عليهم ذلك لأننى لا ألعب فى ذلك المركز، فعلى سبيل المثال فى مباراتنا الأخيرة أمام نيوكاسل، كان دييجو جوتا مهاجمنا، ساديو ماني لعب كذلك فى مركز 9، لم ألعب أبدًا فى هذا المركز، لكننى أحاول التركيز على مساعدة الفريق للفوز بالمباريات، هذا هو الأهم لأنه يجعلني سعيدًا".

وعن الدوري الإنجليزي والمنافسة القوية مع مانشستر سيتي قال صلاح، "فى السنوات العشر الأخيرة مانشستر سيتي من الأفضل فى العالم، حيث حصل على الدوري الإنجليزي 5 مرات، ولديهم فرصة للفوز به هذا الموسم، هناك 4 مباريات متبقية، متقدمون علينا بنقطة، نحتاج فقط إلى المنافسة حتى النهاية ولنرى ما سيحدث".