محمد صلاح: أنا مش مهاجم.. وننافس السيتي على اللقب حتى النهاية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 02:23 مساءً - تحدث محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، عن وصفه دائماً بـ"المهاجم" ورفض النجم المصرى ذلك الأمر، وذلك على هامش حصوله على جائزة أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي من اتحاد الكُتاب الصحفيين عن الموسم الحالي 2021 / 2022 .
محمد صلاح هو هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 22 هدفا، ووصل إجمالي أهدافه مع ليفربول في جميع البطولات المحلية والقارية إلى 30 هدفا.
ونقلت صحيفة "ميرور" تصريحات النجم المصري التي قال فيها، "لست مهاجمًا لأنني ألعب فى مركز الجناح، الأمر مختلف تمامًا والكثير من الناس يحسبونني كمهاجم، لكن لا يجب عليهم ذلك لأننى لا ألعب فى ذلك المركز، فعلى سبيل المثال فى مباراتنا الأخيرة أمام نيوكاسل، كان دييجو جوتا مهاجمنا، ساديو ماني لعب كذلك فى مركز 9، لم ألعب أبدًا فى هذا المركز، لكننى أحاول التركيز على مساعدة الفريق للفوز بالمباريات، هذا هو الأهم لأنه يجعلني سعيدًا".
وعن الدوري الإنجليزي والمنافسة القوية مع مانشستر سيتي قال صلاح، "فى السنوات العشر الأخيرة مانشستر سيتي من الأفضل فى العالم، حيث حصل على الدوري الإنجليزي 5 مرات، ولديهم فرصة للفوز به هذا الموسم، هناك 4 مباريات متبقية، متقدمون علينا بنقطة، نحتاج فقط إلى المنافسة حتى النهاية ولنرى ما سيحدث".
وكانت قد نشرت صحيفة "صن" الإنجليزية إحصائية عن اللاعبين الأكثر تأثيرا مع أنديتهم فى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وبالطبع جاء النجم المصري محمد صلاح اللاعب الأكثر تأثيرا مع ليفربول، حيث يتصدر قائمة هدافي فريقه ومسابقة الدوري الإنجليزي بشكل عام برصيد 22 هدفا.
وقالت الصحيفة، إن محمد صلاح سجل 26% من أهداف ليفربول هذا الموسم، فيما جاءت نسبة الـ78% الآخرين بأقدام لاعبي الريدز زملاء صلاح فى الفريق.
كما يعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأكثر تأثيرا مع مانشستر يونايتد هذا الموسم بعدما سجل 18 هدفا، بنسبة 32% من أهداف الشياطين الحمر فى مسابقة البريميرليج هذا الموسم.
أما اللاعب الأكثر تأثيرا مع فريقه رغم أنه سجل 10 أهداف فقط، فهو تيمو بوكي هداف نورويتش سيتي الهابط لدوري الدرجة الأولى الموسم المقبل بنسبة 45 %.
كما يتصدر الثنائي رياض محرز وكيفين دي بروين قائمة اللاعبين الأكثر تأثيرا مع المتصدر مانشستر سيتي، بعد أن سجل كلا منهما 11 هدفا بنسبة 13 %.
وحصد النجم المصرى محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزى، جائزة لاعب العالم المقدمة من رابطة الكتاب الإنجليز، وذلك للمرة الثانية في مسيرته، بعد أن حصدها عام 2018 في موسمه الخرافي مع الريدز.
وحصل محمد صلاح على 48% من الأصوات متفوقًا على نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروين، وكذلك نجم وست هام يونايتد ديكلان رايس، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث في الاستطلاع، ليحقق الجائزة للمرة الثانية في مسيرته.