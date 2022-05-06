من مسجد السيدة نفيسة.. وزير الأوقاف يزف بشرى للمصلين (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار الدور التثقيفى والتنويرى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، والتوعية بقضايا الدين والمجتمع التى تسهم فى بناء الإنسان، وغرس القيم الإيمانية الصحيحة، وبحضور الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، ولفيف من قيادات الوزارة، وجمع غفير من المصلين.

وزف وزير الأوقاف البشرى لجموع المصلين فى ربوع مصر بافتتاح المساجد أمام المصلين من الساجدين والراكعين والذاكرين، مع عودة دروس العلم على مدار اليوم.



وقال الوزير إنه لن يتم غلق المساجد إلا بعد صلاة العشاء، وستعود المساجد إلى عادتها الأولى من فتحها فى التاسعة صباحا إلى ما بعد صلاة العشاء وصلاة الفجر، مع عودة الدروس ومقارئ القرآن الكريم وتكثيف ما كان قائما قبل الغلق، وسيتم تعميم ذلك على جميع مساجد مصر بإذن الله تعالى، مؤكدا أن هذا من فضل الله سبحانه فله الحمد وله الشكر، فى هذا البلد الطيب أهله، البلد المؤمن أهله، المحب لدينه ووطنه، سائلا الله عز وجل أن لا يكتب علينا غلق المساجد مرة أخرى.



وفى خطبته، أكد وزير الأوقاف أن تحرى الحلال واجب كل مسلم وأن من عرف بركة الحلال وقيمة الحلال وتحرى الحلال لم تمتد عينه إلى الحرام أبدا، ولم يلتفت إليه مهما كان كثيرا، لأن الحلال فيه بركة فى النفس والمال والولد، وراحة للضمير وهدوء البال وباعث على السكينة والطمأنينة، أما المال الحرام - نعوذ بالله منه - فهو سم فى القلب فى الدنيا، ونار فى الآخرة وفى هذا يقول الشاعر:

جـمع الحرام على الحلال ليكثره

دخــل الحرام على الحلال فبعثره

ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) عن التاجر الصدوق: "التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء"، وذلك لأن النفوس جبلت على حب المال وهو من زينة الحياة الدنيا حيث يقول الحق سبحانه: "المال والبنون زينة الحياة الدنيا"، فمن يقاوم حب المال ويتغلب على نفسه وشهوته وزينة الحياة الدنيا ويؤثر الباقية على الفانية والأخرة على الدنيا وما عند الله على ما عند نفسه استحق بحق أن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا؛ فهو أوثق فيما عند الله على ما هو فى يده، حيث يقول سبحانه: "ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا".



وأكد أن النبى (صلى الله عليه وسلم) سئل عن أفضل الكسب فقال: "عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور" أى: تجارة لا غش فيها، وكان السائب بن أبى السائب يقول للنبى (صلى الله عليه وسلم): يا رسول الله كنت شريكى فى الجاهلية فكنت خير شريك لا تدارينى ولا تمارينى، أى: لا تخفى عيبا فى السلعة، ولا تجادل بالباطل، وقد قال نبينا (صلى الله عليه وسلم): "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا - أى: بين كل منهم ما فى سلعته من عيب خفى - بورك لهما فى بيعهما، وإن كذبا وكتما -أى أخفيا العيوب - محقت بركة بيعهما"، مبينا أن التاجر الصدوق سمى صدوقا بصيغة المبالغة من الصدق لأنه يتحرى الصدق فلا يغش ولا يخون ولا يحتكر ولا يستغل ولا يغالى فى حاجات الناس، أو ربما يقلل كسبه وقت الأزمات، مؤكدا أن التاجر إذا قلل هامش ربحه تخفيفا على الناس فهو له صدقة عند ربه، ولذلك قال عنه النبى (صلى الله عليه وسلم) مبينا منزلته ودرجته: "التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء".