محافظ أسوان: إزالة 8 حالات تعد على أراضى الدولة بإدفو ونصر النوبة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ أسوان أشرف عطية، إن الأجهزة التنفيذية أزالت 8 حالات تعد على أراضى الدولة بإدفو ونصر النوبة، موضحا أنه يتم التصدى لأى محاولات للتعدى على أراضى الدولة، حيث إن هناك تنسيقا مستمرا بين كافة الجهات المعنية للإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات أولاً بأول.





ووجه المحافظ - فى بيان اليوم الجمعة - مسئولى المحليات بالتعاون الجاد والفعال مع مختلف الجهات المختصة للتعامل المباشر مع أى حالات تعد حتى يتسنى بدوره الحفاظ على أراضى الدولة من أى محاولات للتعدى عليها بدون وجه حق. وفى هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بالإزالة الفورية لحالة تعد على مساحة ألفين م2 بقرية الحجز قبلى والتى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، كما تمت إزالة 5 حالات تعد أخرى فى المهد بقرى وادى عبادى على مساحة 6 آلاف م2، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لـ2 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بمساحة 348 م2، منها إزالة حالة تعد بمساحة 150 م2 بقروى عنيبة ونجع سينا، والحالة الثانية بمساحة 198 م2 بقروى بلانة، وتم مصادرة المضبوطات من مواد البناء المستخدمة فى حالات التعدى، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

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