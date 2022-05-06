الحكومة تصدر بيانا بشأن نظام التحسين لطلاب الثانوية العامة 2021-2022

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن إصدار قرار بتطبيق نظام التحسين على طلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2021-2022، عار تماما عن الصحة.
وكشف المركز، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ونفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتطبيق نظام التحسين على طلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2021-2022، ولم يصدر أى قرارات بهذا الشأن.
وأوضحت الوزارة، أن تطبيق نظام التحسين على طلاب شهادة الثانوية العامة، يتطلب تعديلا تشريعيا على قانون التعليم، مشددة على الاكتفاء بالدورين الأول والثانى فقط، إلى جانب تأجيل الامتحانات للطلاب المصابين بفيروس كورونا للدور الثانى، مع أحقيتهم فى الاحتفاظ بالدرجة الكاملة، بشرط تقديم مستند طبى رسمى يثبت إصابتهم وقت عقد الامتحانات، مناشدة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
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