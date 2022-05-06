الشباب: 30 ألف طلب للمشاركة فى نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحى، أكثر من 30 ألف متقدم ومتقدمة للمشاركة فى النموذج الثانى من نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية "نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، تحت شعار "كُن قياديًا....كن مؤثرًا".





وأكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة: "أن فترة التسجيل شهدت إقبالًا من شباب مصر للمشاركة فى عضوية نموذج محاكاة مجلس الشيوخ لهذا العام، كتجربة ثانية بعد نجاح التجربة الأولى لإنتخابات برلمان الشباب، مشيرا إلى أن مصر تذخر بالعديد من العقول الشابة والتى ستسهم بشكل كبير فى إثراء النموذج الثانى لمحاكاة مجلس الشيوخ "إلكترونيا "وذلك فى إطار ما تولية الدولة نحو بناء مصر الرقمية وبناء الإنسان بشكل عام،تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر2030".

وقال "صبحى": "إن النموذج الثانى من نماذج محاكاة الحياة السياسية، يعد مدرسة سياسية لتدريب الشباب من سن 25 لـ40 عاماً على كل ما يخص مجلس الشيوخ المصرى، سواء قانونه أو لائحته أو اختصاصه ليتثنى للشباب فهم طبيعة عمل المجلس وإصقال مهاراتهم وخبرتهم لتأهيلهم ككوادر مستقبلا تستطيع المنافسة فى انتخابات المجلس الحقيقى".

جدير بالذكر جاءت شروط الترشح للنموذج من خلال بدء عملية التسجيل خلال الفترة من 1 حتى 30 يونيو 2021 وفقاً للتسجيل عبر الاستمارة الإلكترونية، إلا يقل عمر المترشح يوم فتح باب الاشتراك عن 25 عاماً ولا يزيد عن 40عاماً، أن يكون المترشح حاصلاً على مؤهل جامعى أو مايعادله على الأقل.