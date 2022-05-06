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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /695905/مواعيد-عمل-فودافون-Vodafone-بعد-إجازة-العيد-وطريقة-معرفة-عناوين-الفروع

يتساءل عملاء فودافون Vodafone عن مواعيد عمل فروع فودافون Vodafone بعد إجازة العيد، وهل هناك اختلاف بين مواعيد العمل في رمضان عن غيرها. وهو مايوضحه دوت الخليج حول كل مايخص فروع فودافون في السطور التالية.

مواعيد عمل فودافون Vodafone تتحدد مواعيد عمل فروع فودافون Vodafone من خلال الآتي: من السبت للخميس تبدأ عمل من 9:30 لـ 11:30 مساءً. يوم الجمعة من 1:30 لـ 11:30 مساءً فروع فودافون توفر لك شركة فودافون مصر محرك بحث داخل الموقع الرسمي للشركة "محدد مواقع فودافون" للبحث عن أقرب فرع لك في المحافظة التي تتبعها، وذلك عن طريق البحث عن محافظتك من خلال الآتي: تسجيل الدخول هنـــــــــــــا ثالبحث عن الفروع الموجودة بداخل المحافظة تحديد الخدمات التي تريد إنجازها داخل الفرع يظهر لك موقع الفرع على خرائط البحث Google

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