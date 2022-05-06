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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /695895/الذهب-يواصل-ارتفاعه-التاريخي-أسعار-الذهب-في-مصر-اليوم-الجمعة

مازال المعدن الأصفر يشهد ارتفاعًا غير مسبوق في مستوياته، متأثرا بقرار البنك الفيدرالي الأمريكي، برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، حيث شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، ارتفاعًا جديدًا، بمقدار 15 جنيها لجرام الذهب عيار 21، ليسجل 1215 جنيهًا مقابل 1200 جنيهات أمس الخميس.

دوت الخليج

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

شهدت أسعار الذهب في مصر، زيادة متواصلة منذ أمس الخميس، عقب صدور قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر، متأثرة بإغلاق سعر الذهب عالميًا في ختام تداولات أمس، حيث سجل 1877 دولارًا للأوقية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب قيمة 1388 جنيهًا لعيار 24، بزيادة 17 جنيهًا عن سعر أمس الخميس، الذي سجل 1371 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ارتفع جرام الذهب عيار 21 بقيمة 15 جنيهًا عن تعاملات أمس الخميس، حيث سجل اليوم الجمعة، 1215 جنيهًا مقابل 1200 جنيهًا أمس.

سعر الذهب عيار 18 في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم الجمعة، 1041 جنيهًا، بزيادة 13 جنيهًا عن أمس الخميس.

سعر الجنيه الذهب في مصر

أما الجنيه الذهب، فقد سجل ارتفاعا، اليوم الجمعة، بقيمة 120 جنيهًا، بعدما ارتفع أمس بقيمة 400 جنيهًا، ليسجل 9720 جنيهًا، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، حيث يساوي 8 جرامات من الذهب عيار 21.

قرار البنك الفيدرالي الأمريكي

الجدير بالذكر، أن البنك الفيدرالي الأمريكي، قررأول أمس الأربعاء، رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة قياس، وهي النسبة الأعلى له منذ عام 2000، في محاولة منه للسيطرة على حالة التضخم الذي ارتفع في أمريكا لأعلى مستوى له منذ 40 عامًا، الأمر الذي أثر على أسعار الذهب في مصر، والتي تشهد ارتفاعًا متواصل منذ أمس الخميس، كما يتوقع العديد من خبراء المال، أن يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعه المقبل؛ بهدف معادلة التضخم المستورد بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة لإصدار مبادرات جديدة بهدف دعم القطاعات الاقتصادية الإنتاجية؛ لتقليل التبعات السلبية الناجمة من التضخم والحرب الروسية على أوكرانيا.