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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /695891/وفاة-أنس-أبو-هاشم-لاعب-كرة-الطائرة-بنادي-طلائع-الجيش

أعلن نادي طلائع الجيش، صباح اليوم الجمعة، وفاة لاعب كرة الطائرة ، أنس أبو هاشم وسط حزن يخيم على أسرة اللعبة على السوشيال ميديا.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

والجدير بالذكر أن حقق النادي الأهلي تعادلا مخيبا لآمال جماهيره مع طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السلام ضمن مواجهات الدوري في المواجهة التي دخلها المارد الأحمر من أجل الفوز والعودة لصدارة ترتيب الدوري الممتاز في أول لقاء بعد التأهل الإفريقي على حساب الرجاء المغربي.

ورفع النادي الأهلي رصيده من النقاط للنقطة 32 في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر برصيد 35 نقطة لكن يتبقى للمارد الأحمر 3 مباريات مؤجلة بسبب ارتباط القلعة الحمراء بالمواجهات الإفريقية.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش التي تنطلق بعد قليل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وشهد تشكيل النادي الأهلي تواجد حسام حسن في خط الهجوم للمرة الأولى منذ فترة كبيرة مع القلعة الحمراء في مباراة المارد الأحمر أمام طلائع الجيش ضمن مواجهات الدوري الممتاز.

نتيجة مباراة الأهلي والرجاء

وحقق النادي الأهلي الفوز على فريق الرجاء المغربي بنتيجة 2\3 بمجموع لقاي الذهاب والعودة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 1\2، عن طريق عمرو السولية من ركلة جزاء، وحسين الشحات مبعد عرضية من بيرسي تاو، فيما أحرز هدف الرجاء محمد زريدة.

وفي مباراة العودة التي انتهت بالتعادل الفريقان بهدف لكل منهما.

تقدم فريق الرجاء عن طريق فابريس نجوما في الدقيقة 5، وتعادل محمد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 44.

وشهدت مباراتي الذهاب والعودة إضاعة النادي الأهلي لركلتي جزاء، حي أضاع عمرو السولية في لقاء الذهاب، بينما أضاع علي معلول في لقاء العودة.