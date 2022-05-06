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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /695904/السيدة-نفيسة-أول-مسجد-تعود-فيه-الأنشطة-بشكل-كامل

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها أمام الرجال والنساء من التاسعة صباح اليوم، إلى ما بعد صلاة العشاء، ليكون نقطة انطلاق عودة الحياة لطبيعتها بالمساجد.

دوت الخليج

فتح مسجد السيدة نفيسة لتعود فيه الأنشطة بشكل كامل

وقال وزير الأوقاف، في منشور له على صفحته بـ"تويتر"، الجمعة:"مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها نقطة الانطلاق، مفتوح من الآن أمام الرجال والنساء من التاسعة صباحا إلى ما بعد صلاة العشاء، مع فتحه مبكرا لشعائر صلاة الفجر، على نحو ما كان يعمل قبل جائحة كورونا مع تكثيف الدروس الدينية والبداية بدرس العصر اليوم".

كان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أعلن اليوم الجمعة، العودة بنظام فتح المساجد إلى حالتها الطبيعية، وعمارتها على مدار اليوم بالصلاة والذكر والدروس الدينية ومقارئ القرآن الكريم، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وموافقة الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.