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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /695903/حقيقة-تطبيق-نظام-التحسين-على-طلاب-شهادة-الثانوية-العامة-للعام-الدراسي-الحالي

دوت الخليج

تطبيق نظام التحسين على طلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي

وأكدت أنه لا صحة لتطبيق نظام التحسين على طلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن تطبيق نظام التحسين على طلاب شهادة الثانوية العامة، يتطلب تعديلاً تشريعياً على قانون التعليم، مُشددةً على أنه سيتم الاكتفاء بالدورين الأول والثاني فقط، إلى جانب تأجيل الامتحانات للطلاب المصابين بفيروس كورونا للدور الثاني، مع أحقيتهم في الاحتفاظ بالدرجة الكاملة، بشرط تقديم مستند طبي رسمي يثبت إصابتهم وقت عقد الامتحانات، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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