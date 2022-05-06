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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /695901/وزير-الأوقاف-الشعب-المصري-متدين-بطبعه-ونحن-في-خدمته

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الشعب المصري شعب عظيم متدين بفطرته ونحن في خدمته.

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عودة عمل المساجد لطبيعتها

وأضاف في منشور له على صفحته بـ"تويتر" الجمعة:" لقد هز وجداني اليوم صيحات تكبير المصلين التلقائية بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، فرحا بعودة المسجد إلى طبيعتها".

و أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الجمعة، العودة بنظام فتح المساجد إلى حالتها الطبيعية، وعمارتها على مدار اليوم بالصلاة والذكر والدروس الدينية ومقارئ القرآن الكريم، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وموافقة الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

هذا و عقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مؤتمرًا صحفي اليوم؛ وذلك للكشف عن تفاصيل وآليات عودة عمل المساجد لحالتها الطبيعية، وفتحها أمام المصليين والزوار على مدار اليوم وفي غير أوقات الصلاة، كذلك تنظيم زيارة الأضرحة والمقامات.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، و في إطار حرصه على عمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، وتوفير الجو الروحي الملائم لجميع المصريين، وبناءً على ما عرضه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن، وموافقته على ما تم عرضه.