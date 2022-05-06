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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /695888/الآن-رابط-التسجيل-في-لجنة-العفو-الرئاسي-2022-والشروط

بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع تشكيلها، والذي وجه به خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، اتجه أهالي السجناء للبحث عن رابط التسجيل الذي أطلقته اللجنة، مؤخرًا، عبر منصتها الإلكترونية لتلقي طلبات العفو من خلالها، والتي تستقبلها عدة جهات هي المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء لجنة العفو الرئاسي.

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التسجيل في لجنة العفو الرئاسي 2022

حددت لجنة العفو الرئاسية، عدة شروط ومعايير للإفراج، حيث أوضح محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو البرلمان ولجنة العفو الرئاسي، أن هناك معيارين هما عدم تورط الشخص في أحداث عنف، أو الانتماء لجماعات إرهابية، لافتًا أن العفو لا يشمل التدخل في أحكام القضاء.

رابط التسجيل في لجنة العفو الرئاسي 2022

ونستعرض لكم في السطور التالية، رابط التسجيل في لجنة العفو الرئاسي، والمستندات الواجب توافرها لملء الاستمارة.

وفرت اللجنة عدة طرق لتلقي طلبات العفو منها:

- على الراغبين في التقديم لأقاربهم على العفو الرئاسي، التوجه إلى لجنة العفو الر ئاسي بـ57 شارع مصدق الدور السادس.

- التوجه إلى مقر مصلحة السجون لتقديم طلب العفو مرفق به تقرير حسن السير والسلوك، ويقوم المتقدم بتقديم طلبه للعاملين وتسلم استمارة العفو وملء البيانات المطلوبة مثل رقم القضية واسم الشخص المراد الحصول على العفو له رباعي، ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

- كما يمكن التقديم على ذلك إلكترونيًا، من خلال الدخول على رابط استمارة لجنة العفو الرئاسي من هـــــــنا.

الجدير بالذكر، أن النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، أكد في وقت سابق، أن لجنة العفو لن تقتصر على الشباب المحبوسين فقط، بل ستشمل قضايا الغارمين والغارمات، موضحًا: «اللجنة هيكون عندها وضع رؤية شاملة حول الأولويات والقواعد التي سيتم الاستناد إليها بالنسبة لشباب المحبوسين، بإضافة مهمة جديدة وهي الغارمين والغارمات».

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد على أن الوطن يتسع للجميع وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.