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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /695892/روسيا-مفاوضاتنا-مع-كييف-في-حالة-جمود-ولا-ننوي-استخدام-النووي-في-أوكرانيا

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عدم إحراز موسكو أي تقدم يذكر في المفاوضات مع كييف بهدف وقف الأعمال القتالية بين الجانبين، مؤكدة أن روسيا لا تنوي استخدام سلاح نووي خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

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وقال أليكسي زايتسيف نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة في الخارجية الروسية، أن المفاوضات الروسية الأوكرانية في حالة جمود، لافتا أن تصريحات السياسيين الأوكرانيين بشأن عدم رغبتهم في التفاوض مع موسكو تؤكد أهمية تحقيق هدفي نزع السلاح واستئصال النازية في أوكرانيا.

روسيا: مفاوضاتنا مع كييف في حالة جمود ولا ننوي استخدام النووي في أوكرانيا

وتابع: الغرب يكثف صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى كييف، و ذلك يؤدي إلى استمرار الأعمال القتالية وإلحاق المزيد من الدمار بالبنى التحتية المدنية وسقوط المزيد من الضحايا بين المدنيين.

أليكسي زايتسيف : الغرب يكثف صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى كييف

وأكد زايتسيف، أن روسيا مستعدة لأي سيناريوهات في المجال الإعلامي وعلى الأرض تمهيدا لاستفزازات محتملة من قبل كييف والغرب، لافتا أن روسيا لجأت غير مرة إلى تفنيد افتراءات عن إمكانية استخدام موسكو سلاحا نوويا خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ووصف نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة في الخارجية الروسية، هذه الادعاءات بأنها "كذب متعمد"، مضيفا: "تلتزم روسيا على نحو صارخ بالمبدأ القاضي بأنه لن يكون هناك فائز في الحرب النووية ولذلك لا يجوز شنها.

وتابع: سيناريوهات الاستخدام المحتمل للسلاح النووي من قبل موسكو منصوص عليها بوضوح في وثائقها العقائدية، لافتا أن هذه السيناريوهات لا يمكن اللجوء إليها خلال تطبيق الأهداف المطروحة ضمن إطار العملية العسكرية الخاصة علي الأراضي الأوكرانية.