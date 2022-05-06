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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /695886/منها-تحسين-دخول-أصحاب-الحيازات-الصغيرة-أهداف-اتفاق-تمويل-التحول-المستدام-للموائمة-الزراعية-في-صعيد-مصر

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيونية ومكتبي لجنة الشؤون الاقتصادية والإدارة المحلية والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 140 لستة 2022 بشأن الموافقة علي تمويل التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصر (ستار) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الموقع في روما بتاريخ 28 /1/2022 وفي القاهرة بتاريخ 9/2/2022.

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تمويل التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصر علي طاولة النواب .. الأحد المقبل

ويهدف الاتفاق المعروض إلى تحسين مستويات معيشة الفئات المستهدفة فى مناطق تنفيذ برنامج التحول المستدام للموائمة الزراعية فى صعيد مصر (ستار) بمحافظات (المنيا – أسيوط – سوهاج)، ودعم قدراتهم على مواجهة ندرة المياه ومخاطر المناخ مستقبالأ.

كما يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الأداء الزراعى، وخلق بيئة زراعية مستدامة، وتحسين دخول أصحاب الحيازات الصغيرة، والأسر الصغيرة التى ال تملك أراضى من خلال تحسين الروابط التسويقية والتكثيف الزراعى المستدام، وتنمية الأعمال الريفية الصغيرة، والسياسات والاستراتيجيات الشاملة، واالستفادة من إمكانيات النساء والشباب كموارد غير مستغلة وخلق فرص عمل لهم وتعزيز ربحيتهم.

رأى اللجنة المشتركة

يعد الاتفاق المعروض أحد محاور تنفيذ برنامج التحول المستدام لزيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين مستويات المعيشة، وتنويع مصادر الدخول، ودعم أصحاب الحيازات الصغيرة، وتمكين النساء والشباب من خلال مشاركتهم في تنفيذ محاور البرنامج بمحافظات ( المنيا- أسيوط – سوهاج ).

وبناء على ما سبق تؤيد اللجنة المشتركة الاتفاق المعروض ودعم الصندوق الدولى للتنمية الزراعية آلليات برنامج التنمية المستدامة 2030 لتحسين مستويات المعيشة فى المجتمعات الريفية .