«سوء الخدمة الطبية بالمستشفيات» و«نقص عدد الأطباء» بمناقشات النواب.. الثلاثاء المقبل

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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /695884/سوء-الخدمة-الطبية-بالمستشفيات-ونقص-عدد-الأطباء-بمناقشات-النواب-الثلاثاء-المقبل

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الثلاثاء المقبل، مناقشة طلبات إحاطة وسؤال وسؤال وطلبات مناقشة عامة عن سوء الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية نتيجة نقص وتهالك المنشآت الطبية ونقص الأجهزة والمستلزمات الطبية ونقص عدد الأطباء وسوء أحوالهم.

دوت الخليج

سوء الخدمة الطبية بالمستشفيات و نقص عدد الأطباء بمناقشات النواب

طلبات الإحاطة مقدمة من : 1-أشرف حاتم

2-سهير عبد الحميد

3-محمد يسري عبادة

4-أيمن محسب

5-أبانوب عزيز

6عبد الله علي مبروك

7- أحمد خليل خير الله

8-إيلاريا سمير حارص

9-محمد الحسيني

10- أحمد العرجاوي

11-أحمد فرغلي

12-شريف الورداني

13-فؤاد أباظة

14-مجدي الأمير

15-زكريا حسان

16-عيد حماد

17- لطفي شحاتة

18-حسن عبد الوهاب عيسى

19- محمود البرعي

20-عبد النعيم حامد

21-السيد رحمو

22-بهاء الدين أبو الحمد

23-مجدي سيف

24-سامح حبيب

25-ياسيمن أبو طالب

26- إبراهيم أبو دوح

27-طارق رضوان

28- أبو العباس التركي

29-أحمد الشناوي

30-حسام المندوه الحسيني

31-نشأت فؤاد عباس

32-محمد خالد نور الدين

33-محمد الصمودي

34-عصام العمدة

35- إيهاب عبد العظيم

36- طلعت عبد القوي

37- علي بدر

38-أحمد علي إبراهيم

39-طلبة النحال

40-علي أحمد علي

41-أحمد الشريف

42-محمد عزت عرفات

43-طارق الطويل

44-صفاء جابر عيادة

45-هناء فاروق

46-العربي فؤاد

47-أحمد حمدي خطاب

48-نبيل عسكر

49-سهير القاضي

50-يونس عبد الرازق

51-محمود نجيب مشعل

52-جمال الشورى

53- عادل النجار

54- خالد أبو خطيب

55-محمد فوزي الرفاعي

56-أشرف المقرحي

57-سناء السعيد

58- باسم حجازي

59-سامي كامل

60-رياض عبد الستار

61- أشرف أمين

62-رزق راغب

63-ولاء التمامي

64-عمر وطني

65-بلال النحال

66-محمد بدراوي

67-كريم السادات

68-علاء جعفر

69- أحمد حته

70- عبد الله أحمد عبد الله

71-محمد محمود عبد القوي

72-نرمين بدراوي

73- ميرفت عازر

74-حموده محمد حموده

75-أحمد أبو زيد

76- طه الناظر

77- سمر سالم

78-سامي سليم

79- طارق السيد ب - سؤال مقدم من : احمد الشيشيني جـ - طلبات مناقشة عامة مقدمة من: 1.سحر بشير وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة الصحة.

2.عبد الله أحمد عبد الله وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تطوير المستشفيات الحكومية.

3.سحر صدقي خليفة وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد الأطباء ونقص المستلزمات الطبية.