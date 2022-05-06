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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /695883/بلاغ-للنائب-العام-ضد-فيلم-واحد-تاني-لـ-أحمد-حلمي-تفاصيل

تم تقديم بلاغ للنائب العام من أحد المحامين ضد فيلم “واحد تاني” الذي حق نجاح كبير، وطالب فيه بتقديم صناع الفيلم إلى المحكمة الجنائية مع منع الفيلم من العرض، وذلك لأنه يروج للشذوذ والإعلان عن منتج دون تقديم جزء من أرباحه للنقابة.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل البلاغ الميد ضد صناع فيلم واحد تاني بطولة أحمد حلمي

تفاصيل البلاغ ضد فيلم واحد تاني

وجاءت تفاصيل البلاغ ضد الفيلم كالتالي:

أن فيلم واحد تاني للممثل أحمد حلمي يعتمد على اللبوسة المضيئة التي يأخذها حلمي لتغيير حياته، وكذلك هناك العديد من الإيحاءات الجنسية التي لا هدف لها سوى الترويج لـ المثلية الجنسية، وذكر المبلغ أن هذه الأفعال تدل كأن الحرب على ثقافتنا وأخلاقنا مستمرة، وبخاصة من المشاهير للدعوة لنشر الرذيلة والفسق بين شبابنا.

فيلم واحد تاني يروج للمثلية

وتابع المحامي المقدم للبلاغ أن الفيلم الذي اتخذ مادة السخرية لدعوة الأسوياء إلى مساندة أمور الشذوذ والاعتراف بها وكأنها جزء من ثقافتنا، ولكن نسوا أو تناسوا أن تلك الأفعال محرمة ومجرمة وهي أفعال مجرمة يعاقب عليها القانون.

وأردف المحامي ببلاغه، أن قانون مكافحة الآداب رقم 10 لسنة 1961 وكذلك 294 269 و178 قانون العقوبات، فتلك المواد تعاقب بالحبس 3 سنوات، والغرامة كل من وجُد في مكان عام يُحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى، أو من قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكرًا لارتكاب فعل اللواط أو الفجور، أو من حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكرًا أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة، ولا بد من التصدي لمثل تلك الحملات المنحلة الممنهجة في الأعمال الفنية لدعم وترويج الشذوذ واللواط.

قصة فيلم واحد تاني

وتدور أحداث فيلم واحد تاني حول موظف وهو أحمد حلمي الذي يعمل أخصائي اجتماعي ويجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، لكن في السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وبعد خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى به ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.