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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /695880/طلقة-طائشة-تنهى-حياة-ربة-منزل-على-سطح-منزلها-في-قرية-أبو-دياب-بقنا

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الجمعة، بعد اصابتها بطلق ناري طائش، أثناء تواجدها أعلى سطح منزلها في دشنا، شمالي قنا.

تلقي اللواء مسعد أبوسكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع جامعة سعد احمد، 45 عاما، بعد اصابتها بطلق ناري طائش، أثناء تواجدها أعلى سطح منزلها بقرية أبو دياب بدشنا.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

وفي سياق أخر تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة أبوتشت، يفيد وصول ربة منزل وابنتها مصابتين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد ، إلى المستشفى، نتيجة تعدى من قبل مجهولين.

وبالفحص تبين إصابة : أوعاد عبد المنصف عبد المبدى ٤٣ عاماً، بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و ابنتها توحيدة بدوي عبد العاطى ٢٠ عاماً، باشتباه ما بعد الارتجاج.

وبالفحص تبين إصابة : أوعاد عبد المنصف عبد المبدى ٤٣ عاماً، بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و ابنتها توحيدة بدوي عبد العاطى ٢٠ عاماً، باشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابتين إلى مستشفى أبوتشت المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات ودوافع الجريمة، وضبط مرتكبى الواقعة لتقديمهم للنيابة العامة

من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات ودوافع الجريمة، وضبط مرتكبى الواقعة لتقديمهم للنيابة العامة