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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /695878/اليوم-إقامة-حفل-زفاف-بسنت-شوقي-ومحمد-فراج-بالغردقة

يعقد اليوم حفل زفاف الفنان محمد فراج على الفنانة بسنت شوقي في منطقة سهل حشيش يالغردقة، بعدما جمعتهم قصة حب طوبلة، وتمت الأمس الإستعدادات النهائية قبل الزفاف، وتصدرت إطلالتهم أمس مواقع التواصل الإجتماعي وتم تداولها بشكل كبير.

دوت الخليج يرصد لكم إقامة حفل زفاف بسنت شوقي وحمد فراج بالغردقة اليوم

قبلة محمد فراج لـ بسنت شوقي

وتبادل الثنائي القبل بشكل رومانسي عكس عن حالة السعادة التي تغمرهما في مثل هذا اليوم المميز لهما.

على الصعيد الآخر، تصدر هشتاج مشهد محمد فراج في مسلسل العائدون 2، تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر، وحاز أداء النجم المصري غلى إشادات واسعة من قبل رواد السوشيال ميديا فور عرض العمل على شاشة Dmc.

وكان مشهد محمد فراج في مسلسل العائدون 2، اذ جاء في البداية وهو يصلي ثم يدخل على أحد أعضاء جماعة داعش الإرهابية، ويعطية بدلة إعدام، جاء ذلك بعدما اكتشفوا انه مجند لدى المخبارت المصرية ومحاولتهم اقناعه بالانضمام لهم لكنه رفض، وفي مشهد مؤثر للفنان محمد فراج ظهر على ملامح وجه دون حديث، قتل فراج على يد الداعشين عن طريق حرقه حيا.

محمد سلام وزفاف محمد فراج على بسنت شوقي

ومن الجدير بالذكر، أن علق الفنان الكوميدي محمد سلام بشكل طريف على حفل حنة الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي الذي أُقيم مساء يوم أمس، وقال سلام في مقطع فيديو هنأ فيه العروسين: "أنا مش فاهم بجد والله، امال اللي أنا حضرته دا كان ايه معلش.. معلش يا بسنت معلش يا فراج اللي أنا حضرته دا كان ايه؟! ألف مبروك طبعًا".

على الصعيد الآخر، تألق الفنان محمد سلام في الكبير اوي 6 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفي صقر إخراج أحمد الجندي.

وشارك «سلام» فى الكثير من الأعمال الكوميدية خلال الفترة الماضية، منها مسلسلات «لهفة» و«كابتن مصر» و«نيللى وشريهان» و«فى اللالا لاند»، كما شارك فى أعمال تراجيدية بعيدًا عن الكوميديا منها مسلسل «حق ميت» مع حسن الرداد و«أبوعمر المصرى» مع أحمد عز.