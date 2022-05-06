ضبط عامل بتهمة التحرش بطفلة في قنا

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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - ضبطت الأجهزة الأمنية بقنا، عامل بتهمة التحرش ومحاولة التعدي جنسيا على طفلة عمرها 3 أعوام بقنا.

و تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بورود بلاغ إلى الأجهزة الأمنية، من "أ.ع"، صاحب مطعم، يتهم فيه "ا.م"، 25 عاما، عامل في مخبز، بالتحرش بطفلته البالغة من العمر 3 أعوام، ومحاولة التعدي عليها جنسيا، داخل محل مهجور بقنا.

تم ضبط المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق أخر تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة أبوتشت، يفيد وصول ربة منزل وابنتها مصابتين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد ، إلى المستشفى، نتيجة تعدى من قبل مجهولين.

وبالفحص تبين إصابة : أوعاد عبد المنصف عبد المبدى ٤٣ عاماً، بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و ابنتها توحيدة بدوي عبد العاطى ٢٠ عاماً، باشتباه ما بعد الارتجاج

تم نقل المصابتين إلى مستشفى أبوتشت المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات ودوافع الجريمة، وضبط مرتكبى الواقعة لتقديمهم للنيابة العامة

من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات ودوافع الجريمة، وضبط مرتكبى الواقعة لتقديمهم للنيابة العامة.