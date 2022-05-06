انت الان تتابع تفاصيل خبر حصريًا.. طرح شركة لايف ستايلز ستوديوز أغنية "باشا" لـ إبهاب توفيق «فيديو» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /695875/حصريا-طرح-شركة-لايف-ستايلز-ستوديوز-أغنية-باشا-لـ-إبهاب-توفيق-فيديو

طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز بشكل حصري عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، فيديو كليب أغنية "باشا" للنجم المصري إيهاب توفيق، وذلك بعد ترقب وطول انتظار لطرحها من قبل الجمهور.

دوت الخليج يرصد لكم طرح أغنية “باشا” للمطرب الشهير إيهاب توفيق

أغنية باشا لـ إيهاب توفيق

وظهرت أغنية “باشا” بقالب غنائي يتماشى مع أجواء الصيف من ناحية اللحن والتوزيع الموسيقي، حيث اعتمد فيديو كليب الأغنية لأجواء الإيقاعية الراقصة التي أعادت الجمهور إلى أغنيات إيهاب توفيق الإيقاعية القديمة، مثل أغنية “الله عليك يا سيدي”.

وقد قدم المخرج عادل سرحان بفيديو كليب أغنية "باشا" لوحات راقصة تتماشى مع أجواء الأغنية، وظهر إيهاب توفيق بأكثر من إطلالة متنوعة خلال الفيديو كليب.

إيهاب توفيق وشمس الكويتية

ومن الجدير بالذكر، أن انتشر الفترة الماضية، فيديو للفنانة الخليجية شمس الكويتية، وهي تتعدي بالضرب على أحد الرجال، وبدأ رواد السوشيال ميديا والصحافة في نشر مقطع الفيديو مستنكرين ما فعلته الفنانة الشهيرة.

واتضح أن الفيديو المتداول للفنانة شمس الكويتية، هو في الأصل فيديو ساخر لأحد فيديوهات «التيك توك»، والتي صورتها هي وأصدقائها على أغنية إيهاب توفيق المعروفة باسم «تترجى فيا».

أغنية تترجي فيا لإيهاب توفيق السبب

الجدير بالذكر أن مقطع أغنية «تترجى فيا» والذي جاءت كلماته على النحو الآتي: «بعت ليه . خنت .. خنت ليه .. جاي بعد إيه بتحس فيّا .. حب حب مين .. حلم هو فين .. شوق شوق لمين .. متقولش لي»، هو مقطع متداول في الفترة الأخيرة بين محبي التيك توك، وقام بتقليده عدد كبير من الفنانين آخرهم الفنانة شمس الكويتية.

من جانبه، شن الجمهور حملة هجوم عريمة على الفنانة شمس الكويتية، يتهمونه بتعمدها إثارة الجلجلة بفيديو مزيف لركوب التريند، معربين عن غضبهم من التصنع والتزيف الذي سيطر على نجوم الوسط الفني في ظل تطورات مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم أن شمس الكويتية، هي السبب الأساسي في إثارة كل هذا الجدل إلا أنها خرجت لتهاجم الإعلام ومروحي فيديو اعتدائها على الشاب، وعلقت شمس على الفيديو المتداول، قاىلة: «الله يلعنكم من اعلام خايس».