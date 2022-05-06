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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /695887/السكة-الحديد-إيقاف-حركة-القطارات-بين-محطتي-الجيزة-و-أبو-النمرس-بخط-الصعيد-3-ساعات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إيقاف حركة القطارات بين محطتي الجيزة/ أبو النمرس بخط القاهرة / السد العالي بصفة مؤقتة لمدة ٣ ساعات من الساعة الثانية صباحاً وحتي الساعة الخامسة صباحاً إعتباراً من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٥/٨ و صباح يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٢/٥/٩ ولمدة ساعة واحدة فقط صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٥/١٠ من الساعة الثانية وحتي الساعة الثالثة صباحًا.

دوت الخليج إيقاف حركة القطارات بين محطتي الجيزة و أبو النمرس بخط الصعيد 3 ساعات ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للإرتقاء بمرفق النقل ورفع كفاءة الطرق والكباري، ونظراً للأعمال الجاري تنفيذها لرفع كفاءة وتوسعة الطريق الدائري بمنطقة المنيب لزيادة السعة الاستيعابية والسيولة المرورية عليه بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري . وللتيسير على جمهور الركاب المتجه لمحطة القاهره او محطة الجيزة فسوف تقوم الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير اتوبيسات بمحطة الحوامدية لنقل الركاب لمحطتي الجيزة والقاهرة خلال تلك الفترة وبذات تذكره القطار الوارد بها دون دفع اي اجره وتعتذر الهيئة لجمهور الركاب عن وقف حركة القطارات خلال تلك الفترة.

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