مصر تفوز بجائزة التميز من اتحاد البريد العالمى للعام الثانى على التوالي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 12:29 مساءً - فاز البريد المصري، بجائزة اتحاد البريد العالمي "تعاونيات البريد السريع"، للعام الثاني على التوالي، بسبب تميزه في خدمة عملاء البريد السريع على المستوى الدولي، بعد تطبيق أعلى معايير الجودة والالتزام بمعايير الاستعلام والتسليم الدولية؛ جاء ذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة لتعاونيات البريد السريع المنعقدة بمقر اتحاد البريد العالمي بالعاصمة السويسرية برن، وتسلم الجائزة إسلام أحمد عبد الغني مساعد رئيس مجلس إدارة البريد المصري "للخدمات البريدية".

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري: إن فوز البريد المصري بهذه الجائزة للمرة الثانية على التوالي، يؤكد ريادة مصر على المستويين الإقليمي والدولي في تقديم الخدمات البريدية، ويمثل تجسيدًا واضحًا للنجاح الذي حققه البريد المصري خلال الفترة الماضية بعد تطبيق كافة المعايير الدولية على الخدمات، مشيرًا إلى أن هذا النجاح جاء نتيجة لخطة إستراتيجية شاملة تم تنفيذها لإحداث نقلة نوعية بجميع القطاعات والخدمات بما يعزز من قدرات البريد المصري على المنافسة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

ومن جانبه أكد إسلام احمد عبد الغني مساعد رئيس مجلس إدارة البريد المصري "للخدمات البريدية"، على أن معايير الحصول على هذه الجائزة تأتي بناء على مؤشرات آداء رئيسية عالية الدقة يتم قياسها من الاتحاد البريدي العالمي على جودة خدمة العملاء، حيث يتم قياسها بناء على عدة محاور تتمثل فى الالتزام بمعايير التسليم الدولية، ودقة الرد على الشكاوى والاستعلامات الدولية، والامتثال للمعايير الدولية لتبادل البيانات، الأمر الذي تطلب جهدًا كبيرًا للوصول بخدمات البريد المصري إلى مستويات الجودة العالمية.

وأشاد الدكتور شريف فاروق بالجهود التي يبذلها العاملون بالبريد المصري وتفانيهم في إنجاز العمل بالدقة المنشودة والجودة المطلوبة؛ من أجل رفع اسم مصر عاليًا بين الدول المشاركة في اتحاد البريد الأفريقي والعالمي.