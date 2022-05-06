توريد 1436 طن قمح لشون وصوامع الأقصر

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة التموين بالأقصر الدكتور تامر صلاح مختار "إن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى اليوم الجمعة 1436 طنا و202 كيلو من الأقماح وذلك فى موسم توريد القمح والذى بدأ أول أبريل الماضى.





وأضاف صلاح فى بيان له اليوم أن عمليات توريد القمح فى صوامع المحافظة تسير بشكل منتظم ومتابعة مكثفة من قبل المديرية، مؤكدا أنه خلال الأيام الماضية تم استقبال حوالى 1436 طنا و202 كيلو قمح، منذ بدء موسم التوريد فى صوامع وشون المحافظة بإسنا وأرمنت، وذلك بنسبة 4.22% من السعة التخزينية للشون والصوامع.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أن السعة التخزينية بالمحافظة تصل إلى 34 ألف طن، ومن المتوقع أن تصل نسبة توريد القمح إلى 100 % من السعة التخزينية، وقد تم تشكيل لجان استلام الأقماح المحلية وتفعيلها.

وأشار صلاح إلى أن المحافظ مصطفى ألهم، قد وجه برفع درجة الاستعداد التام والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والمواقع والمساحات التخزينية المخصصة لاستقبال موسم توريد القمح، وذلك فى إطار استعدادات محافظة الأقصر لاستقبال موسم توريد القمح المحلى.