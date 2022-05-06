القوى العاملة فى أسبوع.. تشغيل 447 ألف راغب عمل وتوفير 320 ألف فرصة بالخارج

جدة - نرمين السيد - وفى التفاصيل، وجه وزير القوى العاملة رسالة تهنئة لعمال مصر بمناسبة عيدهم : العامل المصرى العمود الأساسى فى بناء الجمهورية الجديدة، وحدد مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة الجديدة، وأصدر قراراً بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات النقابية العمالية برئاسته، وتعيين 7882 شاباً منهم 96 "قادرون باختلاف" فى 6 محافظات، وتحصيل 2.3 مليون جنيه مستحقات العمالة المصرية بالأردن والسعودية وإيطاليا.

حيث وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رسالة تهنئة لعمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال أول مايو، مشددا على الدور الكبير الذى يقومون به وبذلهم للكثير من التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج على الرغم من التحديات الجسام التى مر بها العالم، ومصرنا الغالية خلال السنتين الماضيتين بسبب انتشار فيروس كورونا، فضلا عما تسببه حاليا الحرب الروسية الأوكرانية من تباطؤ فى النمو وزيادة سرعة التضخم، ومع ذلك باتت الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة التى تحققت فى مصر خلال السنوات الماضية، سببا رئيسا فى تخطى كل التحديات، وكلها وبلا استثناء تستهدف أولا وقبل أى شئ تحسين جودة الحياة وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن وللشعب المصرى بأكمله.

وقدم وزير القوى العاملة رسالة شكر وتقدير لكل عامل على أرض مصر بهذه المناسبة، اعترافا بأهمية دور العمال فى البناء، مؤكدا أن عمال مصر هم السواعد التى تبنى الوطن، وأن المستقبل الواعد لمصر فى الجمهورية الجديدة، سيتحقق بعطائهم المتواصل، وأن تفانيهم كان دائما بداية مشوار الانطلاق نحو التنمية، لبناء مصر المستقبل وفتح أبواب الرزق للمصريين لنرتقى بمستوى المعيشة للجميع وفى مقدمتهم العمال فى ظل حياة كريمة لكل شعب مصر العظيم.

واستعرض سعفان أهم إنجازات وزارة القوى العاملة على مدار عام 2021 والربع الأول من 2022، (خلال الفترة من أول يناير 2021 حتى 31 مارس 2022)، مشيرا إلى أنه فى مجال التشغيل وفى إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 "خطة مصر للتنمية المستدامة" والتى من ضمنها خفض معدلات البطالة، فقد قامت الوزارة بتوفير 70 ألفا و187 فرصة عمل بالقطاع الخاص والاستثمارى من خلال النشرة القومية التى تصدرها الوزارة شهريا.

كما قامت الوزارة بتشغيل 447 ألفاً و736 راغب عمل من واقع شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة لمديريات القوى العاملة بالمحافظات منهم 6502 من الـ "قادرون باختلاف"، كما تم توفير 320 ألف و848 فرصة عمل بالخارج من واقع تصاريح العمل الصادرة أول مرة من وزارة الداخلية.

واستطرد وزير القوى العاملة قائلا: "إنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية برعاية وحماية فئة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين وتوفير حياة كريمة لهم، فقد قامت الوزارة بإصدار 367 ألفاً و703 وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة من بينهم 23 ألفا و489 من صغار الصيادين، تقدر بمبلغ 23 مليون و818 ألفاً و20 جنيها، تغطى الوثيقة حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلى والجزئى المستديم والعلاج الطبى، وذلك بمبلغ تعويض قيمته 200 ألف جنيه".

وأصدر وزير القوى العاملة ، قراراً بشأن مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022/2026، مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزارى رقم 45 لسنة 2022.

ونص القرار على كل من يرغب فى الترشح لعضوية أو رئاسة مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقوم بتسجيل بياناته الكترونيا على الرابط الإلكترونى المخصص لذلك على موقع وزارة القوى العاملة، على أن يتضمن التسجيل البيانات الأساسية التالية: الاسم الرباعى، الرقم القومى، والمهنة أو الوظيفة، محل العمل، المؤهل الدراسى، النوع، واسم المنظمة النقابية العمالية المرشح لرئاسة أوعضوية مجلس إدارتها، والمعقد الذى يرغب فى الترشح عليه (عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية / رئيس المنظمة النقابية).

كما أصدر سعفان، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات النقابية العمالية برئاسته وعضوية كل من ممثلين عن وزارة العدل، يرشحه المستشار وزير العدل، وعن هيئة الرقابة الإدارية، يرشحه رئيس الهيئة، وعن وزارة المالية، يرشحه وزير المالية، وعن التنمية المحلية، يرشحه وزير التنمية المحلية، وعن المنظمات النقابية العمالية يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمستشار القانونى لوزير القوى العاملة، ممثلا للوزارة ومقرر اللجنة.

ونص القرار على أنه للجنة أن تستعين بمن تراه من ممثلى الوزارات والجهات المختصة كلما تراءى لها ذلك، كمالها دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها.

وتختص اللجنة بالإشراف على العملية الانتخابية على المستوى القومى، وتوحيد آليات العمل، والتنسيق بين كافة الجهات المشاركة فى العملية الانتخابية، وتذليل كافة العقبات التى تعترض التنفيذ، وللجنة فى سبيل تحقيق ذلك القيام بمتابعة المقرات الانتخابية على مستوى الجمهورية للتحقق من جاهزيتها، ونشر القواعد التنظيمية للعملية الانتخابية، على كافة اللجان العامة المشرفة على الانتخابات.

وأعلن وزير القوى العاملة، أن الوزارة تستهدف مع نهاية 2022، تدريب نحو 100 ألف خريج وفنى، من خلال 4 منح تدريبية للفنيين وخريجى الكليات مجانا تم طرحها مؤخرا.

وأوضح الوزير أن الوزارة تقوم حاليا بتدريب نحو 300 شاب من أصحاب الكفاءات العالية بالتعاون مع شركات "أوراكل" و"سيسكو"و"هواوى"، وذلك لتأهيلهم ليصبحوا مدربين، ومن ثم يتم استخدامهم فى تدريب باقى الشباب من المتدربين، حيث يتم استخدام هؤلاء المدربين فى تدريب المتدربين أون لاين.

وقال الوزير: إن المنح التدريبية المقدمة، تشمل مجالات الأمن المعلوماتى، والأعمال الهندسية، والذكاء الصناعى، وتحليل البيانات، والتعامل مع الداتا كبيرة الحجم، وتصميم الأساس، وتصميم الأشكال المعدنية "لخريجى المدارس الفنية، وكليات الفنون التطبيقية"، والمعمارى، كما أننا لدينا برنامج تدريبى فى مجال صناعة السيارات بالتعاون مع إحدى الشركات فى ذلك القطاع، وآخر فى مجال السياحة.

كما وجّه وزير القوى العاملة، مديرى مديريات القوى العاملة ومكاتبها فى المحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الثلاثاء، ثانى أيام عيد الفطر المبارك، التى أُعطيت للعاملين فى القطاع الخاص بالشركات والمصانع، وذلك أول وثانى أيام عيد الفطر.

وعلى جانب آخر بدأت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، فى قبول طلبات 75 من راغبى العمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة على 14 مهنة برواتب مجزية فى 7 منشآت، بالفنادق والقرى السياحية التابعة للمحافظة فى الغردقة ومرسى علم والقصير، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب.

وقال وزير القوى العاملة: إن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 7882 شاباً منهم 96 "قادرون باختلاف" فى 6 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة الشرقية، وشمال سيناء، وكفر الشيخ، والمنوفية، والدقهلية، وأسوان، بلغت مليون و145 ألفاً و594 جنيهاً، والتفتيش على 3945 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن استخراج 7292 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 7292 عاملا.

وامتد الحصاد ليشمل نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 78 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 61 عامل مصرى لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير: إن المستحقات بلغت 77 ألفاً و472 دولاراً، أى ما يعادل مليون و426 ألف جنيه مصرى تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقى المستحقات للعمالة التى تقوم بالمغادرة.

وتلقى وزير القوى العاملة تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بالرياض يشير إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أصدرت تعميما لمناطق العمل بالمملكة يتضمن شروط تسجيل بلاغات تغيب ضد العمالة الوافدة وشروط إلغاؤه، وكيفية إثبات كيدية بلاغ التغيب من خلال موقع وزارة الموارد البشرية.

كما نجح مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض فى تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 141 ألفاً و984 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 701 ألف و400 جنيه مصرى تقريبا.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه فى كافة المجالات مع الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى الشركات وأصحاب الأعمال التى تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال أبريل الماضى عن توفير 400 فرص عمل بالداخل، واعتماد عقود وتأشيرات عمل بإجمالى 500.

واستطاع مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بميلانو - إيطاليا، تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بميلانو لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 255 ألف جنيه مصرى تقريبا، منها 225 ألف مستحقات الضمان والمعاشات، والباقى مستحقات مالية محصلة للعمالة المصرية.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه فى كافة المجالات مع الملحق العمالى الدكتور محمود حمزاوى رئيس مكتب التمثيل العمالى بميلانو، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى الشركات وأصحاب الأعمال التى تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال أبريل الماضى عن توفير 8 فرص عمل بالداخل.

وأخيراً، أصدر وزير القوى العاملة تعليمات لمكتب التمثيل العمالى بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب المواطنة "إ.ف.ع" من محافظة القليوبية عن زوجها المتوفى، ومعرفة إذا كانت تستحق معاشا من عدمه، حيث أن زوجها سبق له أن العمل بإيطاليا، وكان يسدد أقساط التأمينات لـ "الأنبس".

وقال المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة: إن الملحق العمالى بميلانو الدكتور محمود حمزاوى رئيس مكتب التمثيل العمالى، تحرك على الفور لدى هيئة التأمينات الإيطالية للوقوف على مدى استحقاق المواطنة المذكورة لمعاش زوجها أو التعويض دفعة واحدة، وبالبحث فى ملف المواطن اتضح أنه كان ملتزما بسداد الأقساط التأمينية، ويستحق معاش شيخوخة، حيث كان يعمل بإيطاليا، وتم تحويل المعاش على حسابها البنكى.