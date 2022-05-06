انت الان تتابع تفاصيل خبر اليوم.. وزير الأوقاف يعقد اجتماعا لكشف تفاصيل عودة عمل المساجد لطبيعتها حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /695882/اليوم-وزير-الأوقاف-يعقد-اجتماعا-لكشف-تفاصيل-عودة-عمل-المساجد-لطبيعتها

يعقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الجمعة في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بديوان عام وزارة الأوقاف بقاعة حراء، مؤتمرًا صحفيًّا مهمًا؛ للكشف عن تفاصيل وآليات عودة عمل المساجد لحالتها الطبيعية، وفتحها أمام المصليين والزوار على مدار اليوم وفي غير أوقات الصلاة، كذلك تنظيم زيارة الأضرحة والمقامات؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار حرصه على عمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، وتوفير الجو الروحي الملائم لجميع المصريين، وبناءً على ما عرضه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن، وموافقته على ما تم عرضه.

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عودة فتح المساجد لحالتها الطبيعية

وزفت وزارة الأوقاف، في وقت سابق، خبرًا سارًا للمواطنين بشأن عودة نظام العمل في المساجد لحالته الطبيعية، كذلك إقامة الدروس الدينية ودرس العصر وخاطرة العشاء في المساجد الكبيرة والجامعة، وفقًا للضوابط والإلتزامات التي حددتها الوزارة.

كما قررت الأوقاف فتح ساحة مسجد الإمام الحسين، ابتداءًا من يوم الأحد الموافق 8 أبريل 2022، وفق التعليمات التي اتخذتها الوزارة في وقت سابق.

ضوابط الدروس الدينية

وحددت الوزارة خلال شهر رمضان الكريم، عدة ضوابط لأداء الدروس الدينية، وأتمتها بعد انتهاء الشهر الكريم، حيث قررت أن يكون درس العصر يوميًا من الأحد للخميس، في المساجد الكبرى التي يوجد بها إمامان أو اكثر، بينما خاطرة العشاء من الأحد للأربعاء، أما المساجد التي يوجد بها إمام واحد، تقرر أن يكون درس العصر ثلاثة أيام في الأسبوع، هي الأحد، الثلاثاء والخميس، بينما خاطرة العشاء أيام الإثنين، الثلاثاء والأربعاء.

وفي وقت سابق، صرّح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه سيتم الإعلان عن قرار فتح المقامات والأضرحة عند إقرار لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء، لعودة فتح المقامات والأضرحة.

وأضاف وزير الأوقاف عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سيتم عرض ذلك على اللجنة في أقرب اجتماع لها بإذن الله تعالى».