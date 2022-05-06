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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - يدخل فرق ليفربول الإنجليزي لمباراته القادمة أمام نظيره ريال مدريد الإسباني، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، الموافق يوم 28/5 الجاري، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2022:

ملعب نهائي أوروبا

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول ضد ريال مدريد عل ملعب فرنسا، في العاصمة الفرنسية باريس.

فيما نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 هي المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2021–22 وهو الموسم السابع والستون من بطولة كأس الأندية الأوروبية البطلدوري أبطال أوروبا التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والموسم الثلاثين منذ أن أعيد تسميته من كأس الأندية الأوروبية البطلة إلى دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة ريال مدريد

انتهت مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي مانشيستر سيتي وريال مدريد، بفوز الأخير بنتيجة 1-3، ليصعد بهذه النتيجة ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لملاقاة فريق ليفربول، بعد فوزه في مجموع لقائي الذهاب والعودة بنتيجة 5-6.

وتعتبر هذه المرة الـ 17 التي يصعد فيها ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا، فاز فيها بـ 13 لقبًا، كان آخرها أمام ليفربول الإنلجيزي في نسخة عام 2018.

وأحرز رياض محرز جناح فريق مانشيستر سيتي هدف اللقاء الأول في الدقيقة 73 من أحداث الشوط الثاني.

وتمكن فريق ريال مدريد من إحراز هدف التعادل أمام مانشيستر سيتي عن طريق ريدريجو في اللدقيقة 90 من مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع أحرز الريا الهدف الثاني.

وفي الشوط الإضافي الأول، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح كريم بنزيما، أحرز منها مهاج الريال الهدف الثالث في الدقيقة 94.

يشار إلى أن نتيجة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 3-4.

أحرز أهداف مانشيستر سيتي ، كيفين دي بروين في الدقيقة الثانية وجابريل خيسوس في الدقيقة 11، وفودن في الدقيقة 53 و سيلفا في الدقيقة 74.

بينما أحرز أهداف ريال مدريد كريما بنزيما هدفين في الدقيقتين 33 و 82 من ركلة جزاء ، وفينسيوس جينور في الدقيقة 55.