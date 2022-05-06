ترتيب جدول الدوري الإنجليزي موسم 2022

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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - استعاد فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد، بعد أن حقق الفوز ضد نظيره واتفورد بخماسية مقابل هدف وحيد ، في اللقاء الذي جمع الفريقين من الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري الإنجليزي

مان ستي 83 نقطة

ليفربول 82 نقطة

تشلسي 66 نقطة

أرسنال 63 نقطة

توتنهام 61 نقطة

مانشستريونايتد 58 نقطة

وست هام 52 نقطة

وولفرهامبتون 49 نقطة

برايتون 44 نقطة

نيوكاسل يونايتد 43 نقطة

ليسترسيتي 42 نقطة

كريستال بالاس 41 نقطة

أستون فيلا 40 نقطة

برينتفورد 40 نقطة

ساوثهامبتون 40 نقطة

بيرنلي 34 نقطة

ليدز يونايتد 34 نقطة

إيفرتون 32 نقطة

واتفورد 22 نقطة

نورويتش 21 نقطة.

حقق فريق أرسنال فوز هامة أمام نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد أمام واتفورد

انتهت مباراة مانشستر يونايتد أمام واتفورد بالتعادل السلبي بدون أهداف، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوه الـ27 من لدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة بهجوم كبير، من خلال عدة هجمات خطيرة، ولكن تألق حارس واتفورد بشكل كبير وحافظ على نظافة مرماه.

بينما حاول لاعبي واتفورد تنظيم هجمات مرتدة شكلوا منها بعض الخطورة على دفاعات مانشستر يونايتد، وفي الدقائق الأخيرة هاجم المانيو بقوة وأضاعوا فرصة التقدم، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة رقم 47 في المركز الرابع، بينما جاء واتفورد بالمركز التاسع عشر برصيد 19 نقطة.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

الجدير بالذكر أن انتهت أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون، بنتيجة هدفين دون رد لصالح الشياطين الحمر، في لقاء مؤجل جمع بين الفريقين من الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالهدف الأول في المباراة، في الدقيقة الحادية والخمسون، بعد محاولات عدة شهدتها المباراة من جانب الطرفين.

أكد برونو فيرنانديز بالهدف الثاني والأخير في الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة، من خلال كرة مرتدة، ليعطي وينهي اللقاء لصالح مانشستر يونايتد بكل أريحية، على يفة برايتون.