غادة عبد الرازق تظهر بنحافة شديدة في أحدث ظهور لها.. والجمهور:أنتي مين؟

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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /695870/غادة-عبد-الرازق-تظهر-بنحافة-شديدة-في-أحدث-ظهور-لها-والجمهورأنتي-مين

تصدرت الفنانة غادة عبد الرازق محركات البحق، بعد أخر ظهور لها أثناء رحلتها بإيطاليا، وتعجب الجمهور من نحافتها، كما لم يعرفها البعض من جمهورها حيث بجسم نحيف، وظهر على وجهها وجسدها فقدان شديد للوزن.

دوت الخليج يرصد لكم تعجب الجمهور من نحافة غادة عبد الرازق أثناء رحلتها بإيطاليا

نحافة غادة عبد الرازق

وبدأ تعجب الجمهور بعدما نشرت غادة عبد الرازق صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وانهالت على صورها سيل من التعليقات، التي تعجبت من مظهرها النحيف بشكل ملحوظ.

حيث قال تعليق: ما عرفتك والله خاسه أوي، كما دارت معظم التعليقات حول التفاجئ بشكلها الجديد الذي غير ملامحها بصورة كبيرة، كما اعتمدت استايل يزيدها نحافة مما أثار الجدل حولها بشكل كبير.

وقال تعليق آخر: الرفع بزيادة في الست بيضيع جمالها، وتعليق كان محتواه: كده اوفر ياست غادة الستايل غير لائق.

ومن الجدير بالذكر، أن تعرضت أيضًا غادة عبد الراز لموجة من السخرية بعد إطلالتها في عيد الفطر التي ظهرت فيها ببنطالون جينس وجاكت جينس بنفس اللون التلجي، وتحته “توب” باللون الأصفر، ولكن وضعياتها في التصوير وضعتها في مرمى سخرية الجمهور.

أخر أعمال غادة عبد الرازق

وكان مسلسل لحم غزال هو آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق الفنية، والذي شارك في بطولته كلا من الفنان شريف سلامة، مي سليم، خالد محمود، وأشرف عبد الغفور، ولاقى استحسان الجمهرو بشكل كبير العام الماضي.

وتدور احداثه حول عاليا التي تتنكر في شخصية غزال لكي تبحث عن نجلها الذي اختفى فجأة، وتُقرر عالية أن تلبس ثوب الفتاة الشعبية في منطقة عشوائية مليئة بتجار المخدرات، وتضطر لاستخدام الحيل والعنف لكي تصل لنجلها المفقود.

غادة عبد الرازق في كلام الناس

وكانت قد حلت الفنانة غادة عبد الرازق ضيفة على برنامج كلام الناس، الذي تقدمه الاعلامية ياسمين عز عبر شاشة MBC مصر، في حلقة يوم الخميس الموافق 7 من شهر إبريل، وصرحت الفنانة غادة عبد الرازق بعدد من التصريحات الجريئة عن عملها تارة، وعن سبب غيابها عن الساحة الرمضانية هذا الموسم تارة، كما أوضحت حقيقة رفض ياسمين صبري العمل معها، ودخولها في حالة إكتئاب.

وفجرت غادة عبد الرازق خلال الجزء الثاني من البرنامج تصريحات كشفتها لأول مرة عن عمليات التجميل، ورأيها في بعض النجوم الكبار، فضلا عن تسببها في قتل فتاة كانت تقصد مساعدتها.