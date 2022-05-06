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القاهرة في الجمعة 6 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /695861/بعد-الموسم-الرمضاني-ميرنا-نور-الدين-تتصدر-التريند-لهذا-السبب

تصدرت الفنانة ميرنا نور الدين التريند، خاصةً بعدما تركت بصمة مميزة لها في الموسم الرمضاني 2022 ولعبت أدوار فريدة من نوعها أثناء مشاركتها في مسلسل الاختيار 3 ومسلسل دايمًا عامر.

دوت الخليج يرصد لكم سبب تصدر ميرنا نور الدين التريند

ميرنا نور الدين في الاختيار 3

ظهرت ميرنا نور الدين “بسمة” في الاختيار 3 بدور حبيبة الفنان أحمد عز “الضابط مروان”، كما تحدوا العديد من العقبات والتي واجهت علاقتهم بسبب رفض والدها أن ترتبط بأحمد عز، وكانت علاقتهم خفيفة من النوع المرح رغم التحديات، وعلى مدار شهر رمضان.

و كان يتم تداول مقاطع فيديوهات للمشاهد التي تجمع أحمد عز بميرنا نور الدين، والتي حظيت بتفاعل كبير من الجمهور المحب لمسلسل الاختيار 3، الذي تم تصنيفه بأفضل مسلسل في الموسم الرمضاني 2022.

ميرنا نور الدين في دايمًا عامر

كما تركت بصمة بارزة في تاريخها الفني بسبب دورها في مسلسل دايمًا عامر مع الفنان مصطفى شعبان، الذي لعب في المسلسل شخصية مستر عامر الأخصائى الاجتماعى للمدرسة، والذي كان يحاول التقرب من ميرنا نور الدين خاصًة بعد فسخ خطوبتها.

وتدور قصة دايمًا عامر فى مدرسة اليوم الجديد التى تعانى مشاكل فى قسمها العربي، الذى يرفض المالك الجديد مساواته بالقسم الدولي، فيأتى مسئول جديد عن الشئون الاجتماعية للطلبة، بمحض الصدفة والخطأ ويتم تعيين هذا المسئول عامر عبد الرازق بدلا من عامر عبد الرازق آخر، وهنا يجد نفسه غير مؤهل لمواجهة مشاكل الطلبة، بالإضافة لمشاكل المعلمين أنفسهم وفوقها مشاكل أولياء الأمور.

تقوم لبلبة ضمن أحداث المسلسل بدور ميس زهرة، مديرة المدرسة، وصلاح عبدالله يقوم بشخصية مستر لطفي وكيل المدرسة، ويلعب محمد ثروت شخصية مستر فايز مدرس الرياضيات، ونضال الشافعي يقوم بشخصية مستر أكرم مدرس الكيمياء، وكريم عفيفي مدرس الألعاب.

أبطال مسلسل دايما عامر

مسلسل دايمًا عامر بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإنتاج الباتروس كامل أبو على وإشراف محسن البغدادى وإخراج مجدي الهوارى.